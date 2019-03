Incautaron marihuana tras allanamiento en una vivienda

Setenta gramos de marihuana secuestró personal policial en el marco de un allanamiento concretado en una vivienda de esta ciudad.

Del procedimiento participó personal la Comisaría Primera, Drogas Ilícitas, Sub DDI y CPR que incautó hojas, ramas y flores de cannabis.

En el lugar se encontraban dos hombres, de quienes no se brindaron sus datos por encontrarse la investigación en desarrollo.

Interviene la UFIJ N°6, a cargo de José Bianconi, quien no dispuso ninguna medida contra los mismos.