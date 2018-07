Incendio dejó pérdidas totales en una cabaña de Claromecó y un perro calcinado

Alrededor de las 20 horas, se produjo un voraz incendio en Claromecó que dejó pérdidas totales en una cabaña ubicada en calle 43 entre 30 y 32, justo frente al Vivero, propiedad de Ezequiel Lizarzuay.

Dos dotaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Claromecó y una cisterna trabajaron en el lugar, según lo indicó en diálogo con LU 24 el jefe de bomberos de la localidad balnearia, Adrián Souto.

El incendio fue generalizado. Según los datos recabados no estaban los moradores en el hogar, sólo había un perrito que lamentablemente quedó calcinado porque no pudo salir del lugar.

El siniestro se habría desatado por una posible falla eléctrica, ya que los dueños de la vivienda señalaron que no había salamandra prendida así como tampoco ningún elemento de “calefacción”.