Incomprensible: dañaron la bajada accesible en Claromecó

Desconocidos dañaron la bajada accesible que Claromin construyó en Claromecó. Según indicó el presidente de la ONG, Claudio Cristaldo, “hace unos días encontré rotas dos maderas de la baranda de contención, pero ahora han seguido por otras maderas, provocando ya bastante daño”.

Recordó Cristaldo que ya en plena temporada la bajada había sufrido actos de vandalismo, que en aquel momento atribuyeron a visitantes que quizá no comprendían la utilidad de este dispositivo. “Pero ahora nos preocupa porque en esta época no hay turismo, prácticamente, por lo que podrán ser, o no, personas de la localidad, que lo único que persiguen es hacer daño, ya que no se llevan las maderas, las dejan tiradas ahí nomás”, dijo.

Claromin no ha efectuado denuncia por estos repudiables hechos, pero Cristaldo pidió a los vecinos que se comuniquen con los integrantes de la entidad si advierten que alguien está dañando la bajada.