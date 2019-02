Indignación de la propietaria de “Caídos del Mapa” por la liberación de los delincuentes

Tras el robo al tradicional kiosco de Claromecó, Caídos del Mapa, la propietaria Yanina Hiriart se mostró indignada por la liberación de las personas que le robaron.

Cabe recordar que el día lunes 18 por la tarde una familia ingresó al comercio e intentando causar cierta distracción en la persona que estaba atendiendo, se llevaron mercadería del lugar.

La policía identificó a los autores del hecho quienes se trasladaban en una camioneta Volkswagen Amarok color blanca. En este sentido fueron aprehendidos un hombre de 46 años junto a su pareja, una mujer de 24.

Según contó a LU 24 Yanina, fueron liberados y que ya no se encuentran en la localidad. También dijo que la denunciaron por escracharlos con nombre y apellido en redes sociales, incluso contactaron un abogado e irán contra ella. “Tengo mucha angustia y estoy muy preocupada, sentí que hice las cosas al pedo”, expresó.

También mencionó que pudo averiguar que no son buena gente y que tienen antecedentes, “me lo dijo mucha gente de Olavarría y Laprida, lo importante es no dejarlos entrar a nuestra localidad y que no se sientan cómodos”, indicó.

El delito fue caratulado como “hurto”, por lo que se dictó la liberación de la pareja, ya que es excarcelable. “Ellos hoy se fueron, estuvieron acá tres días y estuvieron circulando ayer toda la tarde, pasaron por mi local un montón de veces, fui a la comisaria y lo dije, pero no me siento segura para nada. Hicieron lo que hicieron y están en libertad dos días en Claromecó”, aseguró Hiriart.