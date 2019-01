Inhibidores: Autoridades policiales y de seguridad vincularon a los aprehendidos en Tres Arroyos con hechos en Benito Juárez

Según indicaron autoridades policiales y de seguridad juarenses, los cinco sospechosos de integrar una banda que podría estar dedicada a diversas modalidades delictivas, y que fueron aprehendidos este martes en Tres Arroyos, son autores de dos robos en vehículos llevados a cabo en los últimos tiempos en Benito Juárez, utilizando inhibidores de alarmas para ingresar a los automóviles. Fueron identificados gracias a las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad municipales de esa ciudad.

En un encuentro con la prensa, llevado a cabo en la Estación de Policía Comunal juarense, la doctora Paula Rodríguez, titular de la Oficina de Ayudantía Fiscal de Benito Juárez; el comisario Alfredo Puig y el secretario de Seguridad interino, Carlos Saba, aseguraron que “con gran celeridad de personal policial y de la Fiscalía pudimos determinar a los posibles delincuentes que cometieron el hecho hace 20 días y en la antevíspera, de similares características”.

“Se trataría de las mismas personas así que de inmediato con Fiscalía se dispuso todo para que el personal trabajara y se informara a la zona; fueron individualizadas estas personas en Tres Arroyos, aprehendidas y trasladadas a Juárez para iniciar la causa”, indicaron, al tiempo que se destacó la labor del personal policial de prevención en calle como así también el gran trabajo de seguimiento de las cámaras de vigilancia municipales en ambos hechos, ya que de acuerdo a lo sostenido por el secretario de Seguridad, “nos dieron la información que necesitábamos”.

Cuatro ciudadanos chilenos y un argentino

La doctora Rodríguez destacó la importancia de contar con esas imágenes para identificar el vehículo en que se movilizaban, secuestrado también en Tres Arroyos, y aseguró que “se trata de hechos inéditos para esta ciudad, y gracias al trabajo llevado a cabo se pudo dar con los delincuentes en Tres Arroyos. Nos avisaron inmediatamente, se dispuso que fueran demorados e identificados. Hay una mujer y cuatro hombres. Cuatro son chilenos y un argentino, todos radicados en Necochea”.

Anticipó asimismo que “con el material secuestrado, que incluye un trozo del inhibidor de alarmas de automóviles, celulares y dinero en efectivo más la Ford Ranger utilizada, se volcarán a las dos causas para trabajarlas en conjunto y el jueves estarían declarando los imputados en Tribunales”.

Rodríguez, en tanto, aseguró no tener conocimiento de la posible comisión de delitos en otras ciudades por parte de la banda, pero dijo no tener dudas de que se trata de los autores de dos hechos en Juárez, que describió como “dos hurtos de dinero que las personas transportaban dentro de los autos y que fueron llevados a cabo mediante la utilización de inhibidores de alarmas para ingresar y llevarse lo que había debajo de los asientos o en las guanteras”. Por otra parte manifestó que todavía las causas no se han caratulado pero bien podrían ser “Asociación Ilícita o Hurtos Calificados”. Asimismo, indicó que los elementos con que cuenta hasta ahora “son suficientes, pero una vez unificadas las causas se verá si se les solicita la detención”. A título informativo, aportó en tanto que la mujer aprehendida es la progenitora del más joven de los sospechosos.

FUENTE: El Fénix