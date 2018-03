Inspeccionarán la “casa del horror” bahiense con perros en busca de cuerpos enterrados

“Te voy a matar y a enterrar en el patio”. La amenaza salía una y otra vez de la boca de Fernando Benítez y es repetida por sus ex parejas. Con esas palabras las amedrentaba, las mantenía cautivas y las obligaba a realizar todo tipo de prácticas aberrantes. Los dichos de las víctimas también resonaron fuerte en la Justicia, por lo que para descartar cualquier sospecha, perros K9 especialmente entrenados accederán al patio de la casa del terror, ubicada en Güemes 3.727 para saber si alguna vez cumplió y oculta allí un cadáver enterrado.

Este trámite se llevará a cabo la próxima semana, luego del paso del feriado extra largo.

"Una vez me dijo que me iba a matar a palazos y me iba a enterrar con la misma pala", explicó días atrás Karina, una de las chicas que pasó por las manos del Clan Benítez.

Los integrantes de esta familia ya se encuentran detenidos en la cárcel de Villa Floresta, luego de haber presentado un hábeas corpus ante la justicia, expresando que temían por sus vidas, tras haber recibido amenazas por parte de otros detenidos en las comisarías de Bahía Blanca.

Ayer, además, Mirtha Esteche Rojas, una ex pareja de Fernando Martín Benítez, reveló al sitio web bahiense La Brújula 24 que había un tercer hermano, un chico que se llamaba Sebastián y tenía un retraso madurativo. Lo grave del caso es que a causa de las constantes burlas sufridas por parte de ellos, terminó quitándose la vida.

FUENTE: La Brújula 24