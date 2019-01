La Chacra de Barrow acopiará nylon para que los horticultores reparen daños por el temporal

El Director de la Chacra Experimental Integrada Barrow, ingeniero Carlos Bertucci, informò a LU 24 que la entidad será un centro de acopio del nylon que el Ministerio de Agroindustria provincial enviará para ayudar a los horticultores locales que sufrieran serios daños en sus invernáculos debido al temporal que azotó a la región el primero de enero.

Asimismo, analizó a través nuestra emisora dos aspectos más: la reunión mantenida ayer con los funcionarios provinciales, a la vez que y confirmó que dejará el cargo próximamente, luego de la resolución que tome el Consejo Directivo del INTA.

Tormenta: “Fue una manga que afectó desde Coronel Pringles a El Carretero”

Respecto al meteoro, Bertucci dijo que “en términos generales fue una manga, que afectó desde Coronel Pringles a El Carretero, con un fuerte impacto en toda la región, ya sea en cultivos extensivos como a los horticultores, siendo estos últimos los que se vieron afectados con la destrucción o daños muy serios de sus invernáculos y los cultivos que estaban en los mismos, en una actividad que no tiene seguro, con daños importantes en su infraestructura y en la producción”.

La reunión con los horticultores

Analizando la reunión de este miércoles, sostuvo que “ayer estaban casi todos los horticultores de Tres Arroyos, estimo que serían unos quince o veinte, dijo Bertucci, quien avanzó en la charla respecto a la propuesta de organizar a los productores hortícolas en cooperativas, lo que genera beneficios, como sabemos por nuestra historia en Tres Arroyos, y, acompañando la gestión de la concejal Daiana De Grazia establecer la Mesa Distrital de Horticultores, lo que se propone desde distintas áreas provinciales, como sucede en Bahia Blanca, la zona de Ascasubi, el Gran La Plata, para poder brindar asesoramiento respecto a pautas como la

comercialización”.

Entregarán plástico transparente para reparar daños

Bertucci informó a su vez que “los productores que se inscriban en una planilla que ha elaborado la concejal De Grazia, y que está disponible para los horticultores que reúnan ciertos requisitos puedan acceder a la entrega de nylon para reparar los invernaderos; en la Chacra tendremos un centro de acopio, de acuerdo a lo que realice la concejal en el orden local y Esteban Serra a nivel provincial desde el Ministerio de Agroindustria. Lo que se entregará es plástico transparente para reparar los invernáculos”, sostuvo.

Dijo que también “se ofreció también ayuda para armar la cooperativa, ayuda para armar la Mesa Distrital y si todo eso ocurre con el tiempo hay posibilidades de exportar, que sería algo lejano desde mi punto de vista, o conectar con distintas cadenas, como ocurre con los horticultores de La Plata, que abastecen de verdura fresca a la cadena Hilton, lo que sería viable luego de la organización, y se ofreció asimismo una conexión para conectar a los locales en ese aspecto”.

Su retiro

Respecto al retiro de su cargo como Director de la Chacra, manifestó “estamos esperando la resolución del Consejo Directivo del INTA, y no sé la fecha en que se producirá, al no tener ese informe, pero creo que será pronto, a fin de este mes o principios del otro, esa es mi percepción, pero no tengo la confirmación, al igual que no sé quién será mi reemplazante; sobre los trascendidos nunca hablé, ya que en los catorce o quince años que estoy siempre di información oficial”.