Mala Noche: Ladrones aprovecharon los festejos y desvalijaron dos casas

Sabido es que los amigos de lo ajeno están siempre al acecho. Y lamentablemente, en Nochebuena, cuando muchas familias se reúnen para pasar un buen momento, ellos están esperando para hacer de las suyas.

Lo dicho ocurrió anoche en el barrio UOM de Bahía Blanca. Más precisamente en calle Bélgica al 2100, donde los delincuentes ingresaron a dos viviendas que estaban circunstancialmente deshabitadas y se llevaron de todo.

José Luis Masson es uno de los damnificados, que había ido a cenar a lo de su hermano, no muy lejos de allí, y se enteró de lo que estaba pasando cuando su alarma se activó y una llamada al celular le avisó que algo no estaba bien en su casa.

"Mis hijos se vinieron enseguida y encontraron la reja y la puerta barreteada. Se llevaron lo primero que tenían a mano que era un televisor grande. La verdad que duele, no tanto por el aparato, sino porque la situación está cada vez más difícil", contó el hombre en La Brújula 24.

Y agregó: "Después mi hermano se puso a arreglar la puerta, porque sabe de carpintería, y yo me puse a caminar por la cuadra pensando que capaz habían dejado el televisor. Pero en lugar de eso vi que a mi vecino le había pasado lo mismo. Me dio mucha pena porque ahí viven dos chicos hace poco y son laburantes como yo".