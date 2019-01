“Maldito coche negro”: Tres asaltos, en tres campos, de Tres Arroyos, en tres días

Pudo confirmarse que autores desconocidos, que circulaban el el afamado coche negro, fueron los autores de por lo menos tres atracos en campos del distrito de Tres Arroyos, ocurridos el martes, miércoles y jueves de la semana pasada.

Los mismos se trasladaban en un Peugeot 408 de color negro, vehículo de esas características que fue secuestrado por la Policía a pedido de la Fiscalía del Dr. Carlos Lemble actuante, y tras las revisiones y toma de huellas, y otros detalles, fue devuelto a su propietario.

Las cuestiones en común de los asaltos son las siguientes: entraban a las casas de campo sorpresivamente, por lo general violentando una puerta o ventana que no diera al frente.

Se cubrían los rostros con capuchas, robaban dinero y las armas que encontraban, llevándose especialmente rifles y escopetas, cuyas numeraciones están en la causa y con pedido de secuestro si se las halla.

Los campos asaltados son: el martes, el Remanso en la zona de San Francisco de Bellocq; el miércoles, San Joaquín, una estancia con fines turísticos en Copetonas y el jueves, Las Palmeras, en inmediaciones de la Curva de Olsen cerca de Claromecó. Allí golpearon al encargado que se resistió.

En total, el botín sería del orden de los 50.000 pesos, según lo dicho, dado que la Policía debió actuar de oficio ante comentarios y algunos trascendidos periodísticos, porque las víctimas, por su voluntad, deseaban no denunciar.

El eje del murmullo era un Peugeot negro, el que fue visto entrar y salir a Claromecó en varias oportunidades, según los registros de las cámaras de seguridad.

Con el seguimiento realizado en el marco de la investigación, la Policía reunió documentación probatoria al Fiscal de la causa, quien ordena un allanamiento a la casa donde permanecía del rodado y una requisa del auto.

Cumpliendo la diligencia los policías concurren a la vivienda y se encuentran con un profesional de la ingeniería, de unos 50 años o mas, oriundo de Tierra del Fuego.

El tercer ocupante de la casa, quien no estaba en ese momento, era su hijo joven. El hombre, negó toda posibilidad de participación de su automóvil en los ilícitos, pero admitió que en algún momento se quedó sin nafta cerca de San Francisco de Bellocq, cruzándose algunos dichos de características opuestas con su esposa.

En un determinado momento, el ingeniero habla por teléfono con su abogado, a quien le cuenta que le estaban allanando la casa y requisando el auto, recibiendo como instrucción que no diera ningún tipo de dato y guardara silencio.

El Fiscal ordena llevar el Peugeot y todo el dinero que encuentren en la casa y en los objetos personales de sus moradores.

Había unos 13.000 pesos y finalmente se retiraron con ello: el auto y la plata.

Tras las pericias, toma de huellas digitales, etc el rodado fue restituido y notificado su propietario que se había abierto una causa por averiguación de ilícito.

Volviendo al momento en que se quedan sin combustible, un productor de campo dijo en la causa que cierta vez, tras el asalto al establecimiento de San Francisco de Bellocq recuerda que encontró un Peugeot negro al que ayudó y que en el mismo iban tres personas jóvenes: uno que no tenía problemas en mostrarse y los dos restantes estuvieron siempre en el interior del auto ocultando sus rostros.

La policía rural, el CPR, fue consultada por LU 24 sobre el particular, admitiendo parte de lo conocido, y recomiendan ante cualquier sospecha, presencia o vista de vehículo desconocido o poco visto en la zona, a cualquier hora del día, llamar a los teléfonos 42 43 16 ó

42 57 87 dando aviso inmediato de cualquier presunta anormalidad.