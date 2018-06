Motochorros robaron cartera a una mujer en Sadi Carnot al 600

La vecina Cándida Ulloa relató con angustia por LU 24 el lamentable y violento robo que sufrió ayer a la noche en inmediaciones de Sadi Carnot al 600.

Según contó esta mañana, aún no podía salir del estado de shock que le produjo la situación.

“Pase un momento difícil, me sacaron todo, fue un momento muy malo. Me sacaron una cartera negra. Les pido que la entreguen, que la devuelvan. Tengo cosas importantes ahí, había tres billeteras dentro”.

Según relató ella circulaba en su bicicleta por Sadi Carnot 650 “y vinieron en una moto y uno de ellos me arrastró con la bicicleta. Me sacó la cartera y me tiró al piso. Yo llamaba y nadie venía. Nadie me socorrió, ningún vecino, por el temor de siempre. Fue alrededor de 20 horas e hice la denuncia”, sostuvo.

Cándida, sufrió lesiones en su brazo y rodilla derecho tras el robo.

Pidió colaboración a quien encuentre sus pertenencias que las devuelva: “Tenía la Cedula Federal, DNI, tarjeta de la facultad, la de cobro de asignación de mi hijo, entre otras. Las llaves de mi casa y otras también, además del teléfono y pendrive de estudio”, indicó.

Daños en vehículos

También se comunicaron vecinos para informar que entre la noche del viernes y la madrugada de hoy autores desconocidos dañaron el techo de un auto VW Gol que se encontraba estacionado en la cuadra del 300 al 400 de calle Sarmiento. En el mismo lugar, unos viernes atrás, también rompieron un espejo y abollaron la chapa de otro rodado en horas nocturnas.