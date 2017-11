Muerte de adolescentes en Juárez: “Esto fue un accidente, es determinante el Informe de la Gendarmería” dijo Margaretic

Pasado el mediodía de este viernes, y luego de haber recordado ayer diez meses del hecho de “Los Agustines” en Benito Juárez, la fiscal Laura Margaretic, quien lleva adelante la investigación por la muerte de los jóvenes brindó una conferencia de prensa para anunciar el informe final de Gendarmería Nacional, respecto a la reconstrucción del hecho ocurrido el pasado 9 de enero.

La funcionaria judicial, acompañada por el Dr. Sergio Hernández, representante del Centro de Asistencia a la Víctima, y la Dra. Paula Rodríguez, ayudante de Fiscal en Benito Juárez, en rueda de prensa, transmitieron a través de los medios a toda la comunidad el resultado de la pericia de Gendarmería: “esta pericia la recibimos ayer, y vino a confirmar la hipótesis que manejábamos en el expediente desde mediados de abril, que la muerte de los dos “Agustines” se trató de un accidente. Definitivamente esto hace que la causa se recaratule como “Doble Homicidio Culposo”.

Margaretic explicó que en principio esta causa se inició como “Homicidio doloso”, debido a los resultados de la primera autopsia, “esto hizo que los primeros meses de la investigación nosotros estuviésemos concentrados en un posible autor de este homicidio, el no avance de la investigación y alguna dudas respecto a la misma, personal de policía científica para mediados de marzo, replantea la posibilidad de hacer una revisión, ya que no se encontraban de acuerdo con el planteo del Dr. Musciatti. En ese sentido, explicó que todo se envió a Dirección de Policía Científica en La Plata, y estudiado en principio por dos criminólogas que se ocupan de casos especiales, quienes dictaminaron que se estudie la posibilidad de que hecho se tratara de un accidente, plateando discrepancias con el perito médico antes mencionado, sugiriendo que se realice una junta médica, que fue convocada, “fue convocada esta junta médica, en ese momento el responsable médico era el Dr. Casineli, convocó a cinco médicos, entre ellos al Dr. Musciatti, el 11 de mayo se juntaron en la sede de Policía Científica, revisaron las fotos y la autopsia que se había practicado en ese momento sobre el cuerpo de Agustín Bustos y por el 10 de mayo realizaron un informe, donde advertían que había algunas lesiones que no se habían constatado en el informe original, y plateaban que la totalidad de las lesiones analizadas integralmente eran compatibles con accidentes viales”.

A raíz de esto, se realizó una pericia accidentológica, que también concluyó en cómo podría haber sucedido ese accidente. Así mismo, Margaretic indicó que a pedido de Alejandra Bustos en la gobernación provincial, pidió la intervención de Gendarmería Nacional, para que realizara una reconstrucción del hecho para que dé su opinión respecto a lo que había ocurrido la madrugada del 9 de enero, “en este momento, es determinante el informe de gendarmería, hoy tenemos el informe criminológico que sugiere que haya sido un accidente, lo comprobamos con la junta médica, y partimos de la base de que fue un accidente, y hoy estamos investigando un Homicidio Culposo”.

Segunda etapa de la investigación

Luego de la confirmación acerca de que el hecho ocurrido se trató de un accidente, Margaretic señaló que se comienza con una segunda etapa de la investigación, a lo que rápidamente consultamos si ya había algún imputado en la causa, “no tenemos imputados en la causa, pero creíamos necesario convocar a toda la ciudadanía de que todo aquel que pueda creer que pueda tener algún dato o indicio se pueda acercar a la ayudantía local, o a la fiscalía de Azul, a aportar algún dato para poder reconstruir la mecánica de accidente, ya que por al horario, el lugar, y la inexistencia de pruebas, no hay evidencia física, por eso creemos que es esto lo que ha confundido, ya que no es un típico accidente por arrollamiento. Lo que hemos determinado, es que ellos llegaron a ese lugar pedaleando, y que dejaron las bicicletas y las mochilas sobre ellas para descansar, y ahí es donde ocurre el siniestro, el informe meteorológico concluye en que había mucha niebla. Hay un dato comprobante, es que a los cuerpos los movieron de la ruta, porque el lugar en principio de reposo era sobre el pavimento, y luego fueron llevados hasta la banquina, por eso esa mancha de sangre, que fue la única evidencia física que pudo recoger científica en el lugar”. En este sentido, afirmó que los jóvenes fueron arrollados por un vehículo de gran porte por las alturas de las lesiones.

Finalmente Margaretic explicó que desde fiscalía no habían brindado información antes, ya que querían confirmar si se había tratado o no de un accidente, información que llegó de la mano del informe de Gendarmería. En este sentido aseguró que ya se encuentran investigando dos o tres hipótesis respecto al responsable del mismo.

Fuente y foto: Lorena Arlán.