No habrá nueva alcaidía ni remodelaciones en Villa Floresta

El gobierno bonaerense ya no piensa en aportar dinero para la construcción de una alcaidía en Bahía Blanca. La novedad trascendió luego de conocerse el Presupuesto 2018, en el cual figuran las obras que la gobernadora María Eugenia Vidal pretende hacer en los 135 municipios del territorio provincial.

En el apartado del Ministerio de Justicia, Bahía Blanca ya no figura como la destinataria de una alcaidía, como tampoco aparecen refacciones para la Unidad Penal Nº 4 de Villa Floresta.

En cambio se proyectan construcciones de alcaidías en Necochea, Campana, General Rodríguez, San Martín, Lomas de Zamora, La Plata y obras de construcción de cárceles o mejoras en La Plata, Campana, Azul y Los Hornos, entre otras localidades.

En el presupuesto 2017 Vidal había destinado 14 millones de pesos para la construcción en Bahía Blanca, de un espacio de ese tipo, el cual sirve para albergar a los detenidos en la primera instancia de un proceso. De esa manera se busca descomprimir calabozos de comisarías y liberar a la policía de funciones de custodia que no le competen, para dedicarse a la prevención.

En agosto de 2016, el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, pidió a las autoridades municipales que preseleccionen edificios o terrenos ociosos que sean propiedad del Estado bonaerense. Quedaron dos en carpeta: el predio de ABSA, en Pilmaiquén y 14 de Julio, y un sector aledaño al Hospital Penna.

Meses después se decidió por el inmueble del Penna. Entre otros motivos porque ya tiene un edificio levantado --aunque está deteriorado-- y la erogación, en consecuencia, sería menor.

Sin embargo, conocida esta novedad, los vecinos y varias entidades manifestaron su rechazo, ya que a metros del inmueble donde se alojaría a los presos concurren a diario más de 1.500 niños y adolescentes.

En el predio funcionan la Escuela Media Nº 14 (concurren unos mil estudiantes en tres turnos), el Jardín de Infantes Nº 935 (280 alumnos), el Centro de Educación Física Nº 49, las divisiones menores del Club San Francisco, la escuelita de la Agrupación Social y Deportiva Doctor Penna, el gimnasio Los Angelitos y la Asociación de Padres de Autistas (APAdeA).

Finalmente a fines de octubre de 2016 el intendente Héctor Gay le pidió a la Provincia que se busquen otras ubicaciones. Pero la obra no aparece en el nuevo presupuesto.

Fuente: La Nueva