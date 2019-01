“Nos quitaron dos elementos de trabajo” dijeron los heladeros de Cascallares tras el robo de sus motos

Entre la noche del domingo y la mañana del lunes, desconocidos robaron dos motos marca Zanella de baja cilindrada a dos hermanos heladeros muy conocidos de Cascallares, Walter y Yique Ale.

Los hermanos se mostraron indignados y contaron en LU 24 como se dieron los hechos. Manifestaron que las motos las usan como elemento de trabajo y se las robaron de una Estación de Servicio local, frente al Parque Industrial.

Walter y Yique contaron que hicieron la denuncia y además dijeron que “nosotros nos ganamos la vida, queremos que nos devuelvan la motito son un elemento de trabajo nuestro. Le pedimos a la población y a la gente que nos de una mano, realmente nos destruyeron, le llevamos el pan de cada día a nuestra familia”.

“Nosotros hace meses que trabajamos con los helados y no pasa nada, a la persona que se la haya llevado le pedimos que se apiade un poco y las devuelva” explicó Walter. Las motos son dos Zanella de baja cilindrada, una blanca y otra negra.

“Estamos muy mal, lamenablemente era lo único que teníamos trabajar. Esperamos que alguien si la vio o que se la llevó y la dejó tirada nos diga, realmente no tenemos dinero para volver a comprarlas. Hicimos la denuncia, pero las motos no están y no las podemos localizar por ningún lado”, sostuvo Yique.

Los hermanos dijeron que si alguien tiene algún dato o alguna persona quiere colaborar se comunique con LU 24.