Piden ayuda a la población para costear el tratamiento de la joven baleada Rocío Burgos en Mar del Plata (videos)

La Madre de Rocío Burgos, la joven que fuera baleada en la cabeza en un episodio ocurrido el 13 de octubre del año pasado en nuestra ciudad, solicitó a través de LU24, la ayuda de la comunidad para costear los gastos del nuevo tratamiento que debe afrontar en la ciudad de Mar del Plata a partir de febrero próximo.

Después de 18 días en estado de coma en el Hospital Penna de Bahía Blanca y haber regresado a la ciudad un 31 de octubre, para ser dada de alta el 6 de diciembre de 2018, Rocío se encuentra en su casa junto a sus seres queridos.

“Yo era empleada doméstica y a causa de esto, tuve que renunciar al trabajo y hoy no tengo otro sustento que no sea la ayuda de la gente. Nos estamos yendo el 5 de febrero a Mar del Plata para afrontar un tratamiento más profundo. Tengo una cuenta en el Banco Provincia a su nombre para quien pueda colaborar con lo que puedan”, pidió María Cardano, madre de la joven.

“Rocío se puede movilizar con la ayuda de una persona. Camina despacio, de a poco fue mejorando y se pudo incorporar. La bala afectó su parte derecha y es donde tiene su dificultad en el brazo y su pierna. Ella puede hablar. Como estuvo entubada para evitar infecciones, no puede hacerlo muy fuerte, pero se puede comunicar muy bien”, dijo.

Sobre la situación judicial respecto al hecho Cardano dijo: “Hoy por hoy no sé nada del tema. Secuestraron los autos después de eso y no sirvió de nada. Yo pasé el informe de las personas que atacaron el auto y del disparo que hirió a mi hija. Yo estoy defraudada. Hoy no tengo respuesta de nada y esas personas están sueltas, mientras yo lucho por la salud de mi hija y la situación económica por esto. Fue un caso más que pasó y ya está. Total la chica está viva. Fui a Fiscalía, hice manifestaciones pasivas y nada. Dicen que están trabajando pero no sé nada. Rocío iba con una pareja de amigos y una nena de 4 años. Iba sentada atrás y de golpe empezaron a los tiros y la hirieron. Ellos han estado conmigo y me han acompañado. No imaginaron lo que pasó. No lo saben explicar”, advirtió.

Los interesados en contactarse con María Cardano, pueden acercarse a Chaco 910 o llamar al 15-50-25-04.

Agradeció a la comunidad de Tres Arroyos por todo el acompañamiento y apoyo recibido todo este tiempo.