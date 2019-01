Policía encontró en nuestra ciudad el auto robado a matrimonio de Oriente

El automóvil robado en un violento asalto a un matrimonio de Oriente en la noche del martes fue encontrado ayer por personal policial en nuestra ciudad.

Según se informó desde la Comisaría Primera, uniformados de esa dependencia, en conjunto con los de la Sub DDI local, abocados a tareas de prevención de delitos y faltas en general, hallaron abandonado el Fiat Siena de color azul, dominio HZK 735, en Emilio de la Calle y las vías del Ferrocarril.

Tras realizar las correspondientes consultas a la Central de Despachos y Emergencias 911, se informó que sobre el rodado recaía un pedido de secuestro activo por el delito de “Robo calificado” solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 9, a cargo de la Dra. Gabriela Illescas, hecho del que fue víctima Mario Alfredo Micchia y su esposa en Oriente.

El hecho

El matrimonio de Oriente fue sorprendido por dos delincuentes en su casa de Mitre 659. Mario Micchia, empleado municipal, y su esposa, vivieron una verdadera odisea a merced de los malvivientes que entraron a la vivienda encapuchados y con revólver en mano, apenas se retiró de la vivienda su hijo, que vive enfrente.

“Me pedían plata y oro y me decían que lo tenían a él maniatado en su casa y me descontrolaron cuando me dijeron eso, yo estaba con la boca tapada, mi señora tirada en el piso atada con cables, y por eso pudieron llevarse el dinero que tenía, entre 28.000 y 32.000 pesos que tenía en una media. Y al auto lo sacaron de una cocherita que tengo atrás”, contó oportunamente Micchia a LU 24.