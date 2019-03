Presentaron la 3° edición de “Sembrando Futuro 2019” en la ciudad

Se realizó en la Cooperativa Alfa esta mañana el lanzamiento oficial de “Sembrando Futuro 2019”, el programa que se desarrollará en 10 establecimientos educativos de la ciudad por tercer año consecutivo y que propone además la interacción de escuelas de nivel primario con el primer año del secundario de la EATA.

El Presidente de la Cooperativa, Juan Ouwerkerk, dijo en conferencia de prensa que “ha sido una satisfacción enorme arrancar este proyecto y con la alegría de que el año pasado dos chicos lograran una beca en la EATA a través de un convenio con este colegio”.

La encargada del proyecto, Ana Jensen, consideró por su parte que “fue una experiencia muy positiva los dos años que lo probamos, por eso lo haremos nuevamente este. Se logró lo que nos habíamos propuesto. Nos sorprendieron actividades y respuestas de los chicos y de las escuelas. El año pasado surgieron mucha actividades desde las mismas escuelas, como en la cocina misma del lugar, en la Feria de Ciencias a nivel primario, y en la EATA en el nivel secundario con los alumnos de primer año donde la respuesta y el compromiso de ellos fue buenísimo”.

Mencionó Jensen que se trabaja en las escuelas primarias N° 4, 5, 7, 18, 21, 27, 48, 56 y el CEC. Todos alumnos de sexto año. “Ellos trabajan en su huerta para participar del concurso cuyo premio es un viaje. El año pasado se hizo a Tandil, con las 3 escuelas seleccionadas. Este año haríamos lo mismo”.

Recalcó que el manejo es orgánico y agroecológico. Se utilizan las semillas del programa Pro Huerta, “también Sandra Vassolo visitó las huertas seleccionadas y tenemos el acompañamiento teórico que nos ofrecieron para todas las escuelas”.

“Cuando hicimos el relevamiento de las escuelas posibles, en cuento a espacio, estas 10 escuelas eran las que se podían trabajar en la ciudad. Después tenemos escuelas interesadas en las localidades y por ahora no tenemos posibilidades de ampliarlas”, remarcó la encargada de llevar adelante el proyecto.

Por su parte, el Director de la EATA Alejandro Mohamed, destacó en la ocasión inicialmente que estas iniciativas no son habituales. “Ha permitido la interacción de escuelas de gestión pública y privadas, el interés de los chicos fue importante, además contar con el apoyo del equipo de inspectores que es fundamental para que proyectos de este tipo circulen”.

Indicó además que lo más destacable son los hechos concretos. “Siempre se ven en nuestro país muy buenas ideas, que al momento de concertarlas quedan a mitad de camino y acá se concretaron objetivos propios, la interacción con los alumnos y las becas de los chicos concretamente. Estos chicos no pagan arancel y el aporte de la cooperativa es para cubrir gastos como útiles escolares, vestimenta, transporte. Cada vez estoy más enamorado de este proyecto, y en la medida que lo sigan desarrollando, vamos a participar.