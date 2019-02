Recomendaciones de la Policía ante la probable comisión de hechos delictivos

Desde la Estación de Policía Comunal de Tres Arroyos Primera, se informa a la población en general que habiéndose tomado conocimiento de la comisión de hechos delictivos bajo la Modalidad “Cuento del Tío”, y “Robos en locales comerciales”, en primer caso resultando víctimas en su mayoría personas de edad avanzada, y en el restante delito comerciantes de este medio, es que se deberán tener en cuenta los siguientes consejos:

Para la modalidad del “Cuento del Tío”, el organismo policial recomienda que “se debe procurar no otorgar de manera telefónica números de Cuentas Bancarias, números de Tarjetas de Crédito, como así también el informar si se posee dinero en efectivo en la vivienda o divisas extranjeras (Dólares o Euros) o brindar datos personales o de familiares convivientes y no convivientes (hijos, nietos, etc.)”.

Continúa expresando el informe: “El ciudadano debe saber que los trámites de transferencias son personales, o mediante familiar autorizado previamente por la entidad bancaria, realizándose los mismos en las sedes de los bancos; por lo que ningún representante, empleado, etc., del Banco donde posee su cuenta, se presentara en el domicilio particular del cliente; ya que ningún empleado bancario se encuentra facultado a concurrir a domicilios a realizar trámites de depósitos o para efectuar transferencias de dinero, no encontrándose esta acción dentro de sus facultades”.“En caso de recibir llamados telefónicos que resulten confusos, - dice - se recomienda cortar de manera inmediata la comunicación, y rápidamente intentar mantener contacto con la entidad bancaria, con el objeto de corroborar la veracidad del llamado”.

“Ante la concurrencia de personas desconocidas en sus domicilios o la recepción de llamados telefónicos de personas desconocidas se recomienda el llamar al abonado 911 de Emergencias Policiales o al abonado 42-3333 correspondiente a la Estación de Policía de Tres Arroyos”, relata el informe policial.

Comercios

“En tanto, para la modalidad de “Robo en locales comerciales”, con especial énfasis en aquellos comercios donde su propietario o encargado, cuente con importante suma de dinero para pago a sus empleados, proveedores, etc., se recomienda intentar no ser escuchado ni visto por clientes ocasionales, en el instante donde esté programando los pasos que harán en relación al movimiento de dinero”, agrega.

“Se debe mantener entre los responsables del comercio la información acerca de la cantidad de dinero recaudado, las fechas en donde procederán a realizar los pagos correspondientes, y en lo posible no dejar en los comercios suma de dinero alguna (Ni siquiera poca cantidad), expresan.

“Toda persona relacionada directa o indirectamente con el rubro no debe saber los movimientos que pudieran llevar a cabo sus propietarios, de dinero alguno, y así inclusive evitar que el o los empleados pudieran resultar sospechados de cometer un delito en contra de sus empleadores. Debe procurarse trasladar el efectivo, en un horario diurno seguro, a alguna vivienda particular o de su confianza, y en el caso de tener que trasladar dinero en horarios nocturnos, dar aviso a algún familiar, etc., para que lo aguarde en domicilio, y así evitar ser sorprendido por malvivientes que conociendo la ocupación de los comerciantes, intenten cometer el ilícito”, manifiesta el comunicado.

Finalmente, expresan: “Ante la concurrencia en el local de personas que presenten actitud sospechosa, o bien que se encuentren en cercanías del comercio, sea tanto en vehículos particulares o caminando en veredas, se recomienda el llamar al 911 (de Emergencias Policiales) o al 42 -3333 - este último correspondiente a la Estación de Policía de Tres Arroyos-.