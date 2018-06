Renuevan autoridades en la Sociedad Rural y en Extraordinaria podrían autorizar venta del inmueble de Av. Moreno

La Sociedad Rural de Tres Arroyos, realizará el próximo 25 de junio su Asamblea Anual Ordinaria, donde concretará la renovación total de autoridades. Su actual Presidente, Eugenio Simonetti, anticipó a LU24 su deseo de dejar el cargo y dar espacio a gente más joven que participa de la entidad. También en una Extraordinaria a las 20.30 horas, pondrán a consideración de los socios la autorización para la venta total o parcial del inmueble ubicado sobre Av. Moreno 420.

“Todos los años es la Asamblea Anual en la que se presenta el balance y hablamos de las nuevas autoridades. Se renueva siempre la totalidad de autoridades y se define quien queda con los cargos. Será el 25 próximo y a la semana siguiente se definen los cargos. Yo creo que ya me tengo que ir yendo, si quedo otra vez sería un año más, porque la idea es ir renovando, no me convence la idea de estar siempre en un puesto. Además, se ha ido incorporando gente joven y de ahí, debería salir la nueva cabeza. Creo que tenemos que ir cambiando”, advirtió Simonetti esta mañana.

Respecto al funcionamiento y la continuidad del SENASA en las oficinas de la entidad sobre Av. Moreno, indicó que inicialmente era un contrato a diez años “pero así no se va a firmar. Se arreglará de uno a dos años, para que los socios y productores puedan ir sacando lo papeles y los DTA en la rural misma”.

Por otra parte, Simonetti destacó a nuestra emisora que se firmó por primera vez en la historia un convenio con una institución deportiva de la ciudad para que esta utilice las instalaciones de Ruta 3 y 228 para la práctica de diferentes disciplinas.

“Es un convenio con el Club Sportivo Olimpo para que se comience con clases de patín, para utilizar uno de los galpones en el predio de Ruta 3 y 228. Es algo histórico, la idea fue tratar de abrir la Sociedad Rural hacia la comunidad e hicimos un convenio por 5 años a opción de alguno más”.

En cuanto a la organización de la Exposición Anual Simonetti anticipó que “ya están completos casi todos los lugares; si viene alguien nuevo se les buscará lugar, pero es importante el apoyo y los bancos nos están auspiciando mucho”.