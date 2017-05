Robaron en Jenna Lencería a 10 días de su apertura

A diez días de la apertura del local, ubicado en 9 de Julio 233, desconocidos robaron en Jenna Lencería, y gracias a que se activó la alarma, no alcanzaron a llevarse un botín más importante, aunque de todos modos se alzaron con una gran cantidad de prendas. Según relató Daniela Spenza, “a las 3 de la mañana nos llamó el dueño del local, que vive arriba. Vinimos lo más rápido que pudimos, alrededor de las 3 y 10, y encontramos forzado un cerrojo de la puerta. Nos robaron camperas de bebés y niños, más de 30 corpiños de distintas marcas, 10 de marca Peter Pan y muchos bodies y sets de ajuar de bebés”.

Lorena Spenza, en tanto, agregó que “entramos al local y esperamos a la Policía, pero por la lluvia, Científica no pudo tomar nada. Como el local está recién abierto había bastante mercadería”. Asimismo, lamentó que las cámaras de seguridad “no estén habilitadas todavía, según nos dijo la misma Policía. Hicimos una recorrida por la zona y ni siquiera vimos patrulleros vigilando, que es lo que uno pretende como ciudadano, que lo cuiden”.

“Una tiene ganas de trabajar pero los amigos de lo ajeno no nos dejan. Parece que la lluvia ayudó a que esto sea una zona liberada. Yo vine desde mi casa y no me crucé un policía”, completó Daniela.