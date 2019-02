Robo violento en Reta: “Los títulos hablan de 400 mil pesos, pero mi familia vale más que eso”, dijo Laborde

“Es una situación que no se la deseo a nadie”, dijo a LU 24 Sebastian Laborde, el dueño de la panadería “Costa del Sol” en Reta asaltada el lunes por la noche.

“Me robaron las ganas, la confianza, el dinero te puede ayudar, te puede permitir adquirir algo material, pero el problema tiene que ver con otra cosa. Las imágenes que me quedan a mí y a mi familia es difícil de borrar. Lo sucedido fue un hecho de mucha violencia y yo no estoy acostumbrado. No tenemos marcas de violencia física, pero tenemos otras lastimaduras que duelen más”, sostuvo Laborde con mucha angustia.

Recordó las imágenes y sensaciones de aquella noche: “Que tres personas irrumpan en la intimidad de tu casa haciendo explotar un vidrio, violentamente armados, encapuchados, la sensación de tener un arma apuntándote es algo para mi nuevo, muy duro y muy fuerte, ver el pánico que se genera, la familia en una situación muy complicada. Mi esposa está embarazada, caída en el piso, mi hija de dos años asustadísima abrazada a su abuela, totalmente vulnerables. Estamos hablando de un hecho que no tiene que suceder, por el vil metal hay gente inescrupulosa que es capaz de cualquier cosa”, dijo.

Asimismo indicó que “acá hay cosas que no están funcionando bien. Sé perfectamente que el dinero no lo vamos a recuperar, ya vendrán otros momentos que nos permitirán recuperarnos”.

Laborde también manifestó que “continuar después de un hecho de estas caracteriza es difícil. Sensación de impotencia, los tres malvivientes no saben del esfuerzo de trabajar 20 horas al día. Termina devastando la moral y las ganas. Eso es lo que más golpea, tengo cicatrices en el corazón y en el alma porque yo le puso todo a lo que hago y eso es lo que me da bronca”.

En tanto que opinó: “Yo no soy quién para hablar porque no soy entendido en la materia. Hay falencias en todos los niveles, en un Reta chiquito como es, con poca gente o a nivel país, lo vemos todos los días en la televisión lamentablemente”.

“Soy una persona que trata de mantener la calma, lo hice en ese momento a pesar de tener armas apuntándonos. Mi prioridad fue proteger a mi familia. Los títulos hablan de 400 mil pesos, pero mi familia vale más que eso. Mi familia no tiene valor, entonces a mí me importa poco. Pero obviamente me duele”, cerró.