Salvaje agresión a una mujer trans en Bahía Blanca

Una mujer trans fue víctima de una salvaje agresión y estuvo a punto de perder un ojo, en un episodio registrado en la esquina de Rondeau y Sixto Laspiur, Bahía Blanca.

"Agradezco no haber perdido mi ojo, pese a que aún tengo que someterme a estudios oftalomólogicos. Quise cubrirme el rostro y me defendí como pude. Es denigrante como me dejaron. El ataque fue con un ensañamiento tremendo. No desearía que este tipo de personas estén en libertad ni quiero más chicas lastimadas", lamentó, en declaraciones a La Brújula 24.

Luego, rememoró, "una de ellas se me abalanzó y me dijo 'qué andás hablando de mi'. Me dio una trompada en el pecho y en la cara. Y la otra le decía 'matala al p... de m....., ante la mirada de una mujer que también trabaja allí y arengaba para que me lastimaran más".

Aldana lleva 30 años viviendo en Bahía Blanca y presenta una profunda herida en su rostro. Realizó la denuncia pero expresó su malestar ya que en sede policial, según refirió, sólo le tomaron declaración testimonial.

"No es la primera vez que tiene este comportamiento la persona que me atacó. Hace un par de años también tuvo un episodio con un supuesto cliente y tiene antecedentes. Viene por épocas a Bahía y le dan asilo en una vivienda de otra chica trans. La noche está muy peligrosa y estamos muy expuestas. La inseguridad es terrible y en mi caso me ha pasado de todo", concluyó.

Fuente: La Brújula 24