Se encuentra estable el hombre que sufriera quemaduras, luego de accidentarse en su taller

Luego del accidente que provocara graves quemaduras a Hugo Aballay, mientras se encontraba trabajando en el taller ubicado en 17 de Agosto al 1075, su hija Carolina dialogó con LU24 y aseguró que se encuentra estable en Terapia Intensiva y consciente.

“Mi papá está estable. No perdió en ningún momento el conocimiento. En su momento, pedimos la derivación y en ningún lado lo aceptaron, menos cuando dijimos que tenía PAMI. Finalmente, cuando vieron después que no pasaba nada, lo trasladaron a Terapia. Las vías respiratorias están bien. La cara y las manos es lo más complicado que tiene. No es necesario el traslado por ahora”, detalló Carolina.

Agregó que Aballay, tiene esquirlas en el cuerpo y sangró muchísimo. No sabe, no entiende que pasó. Ya terminaba de trabajar, su compañero voló y se salvó porque estaba afuera. Después voló todo. Tuvo un Dios Aparte”, dijo.