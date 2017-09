Simoneti reclamó por la presion impositiva, juicios laborales y elogio la gestión vial municipal

En un discurso de fuerte contenido, el presidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, Eugenio Simonetti, denunció una excesiva presión fiscal para con el sector agropecuario, y elogió, por otra parte, al Ente Vial Descentralizado por el estado de la red vial rural, y al gobierno municipal de Tres Arroyos “por las coincidencias que mantenemos hace años en el manejo de la cosa pública”.

Tras un repaso por los efectos del clima y las inundaciones en la Provincia de Buenos Aires, Simonetti fue muy duro al reclamar que “somos uno de los países con mayor presión fiscal y costo laboral del mundo, por lo que es imperiosa la revisión profunda del sistema impositivo, que oxigene la estructura de costos del productor, hoy con márgenes muy finos y una inflación que le sigue ganando al dólar”. “Nuestro sector es partícipe importantísimo en la recuperación de la economía en tiempos de crisis”, enfatizó el dirigente ruralista, pero pidió que “un Estado eficiente, productivo y austero, que articule la relación entre el productor y la góndola del supermercado, y que contribuya a eliminar la industria del juicio, que lleva a las empresas al borde de su final y obstaculiza la generación de empleo”.

Destacó, no obstante, las medidas de eliminar las retenciones y “unificar el cambio”, a lo que el campo “respondió incrementando la superficie sembrada e invirtiendo en fertilizante, llegando así a una producción de más de 140 millones de toneladas, hasta hace sólo dos años, una meta imposible que se hubiera superado incluso si no fuera por las inundaciones”. En este sentido, aseguró que los anegamientos “demuestran lo poco que se trabajó en los ordenamientos hídricos, causando pérdidas por 1500 millones de dólares”.

Respecto de las autoridades del Ejecutivo local, Simonetti agradeció “su indeclinable apoyo a la realización de la muestra, y las coincidencias que mantenemos en el manejo de la cosa pública desde hace muchos años”. Nuevamente destacó el estado de los caminos rurales y la organización del Ente Vial, que es replicada por distintos distritos, al tiempo que puso énfasis en las importantes mejoras en materia de seguridad rural.

Melgarejo: “Hay obras hídricas pendientes de hace 70 años”

Sergio Melgarejo, protesorero de CARBAP, apuntó por su parte a solidarizarse “con la gente que la está pasando muy mal con las inundaciones, más de 5 millones y medio con La Pampa de hectáreas inundadas, lo que tendrá pérdidas de un 25, 26% de la producción agrícola y ganadera del país. La nuestra es una tarea nada fácil, la de intermediar entre productores y Gobierno para arribar a una solución. Es difícil, a pesar de que hay funcionarios que ponen la cara y este es un Gobierno de puertas abiertas, pedirle paciencia a gente que tiene su tierra inundada hace más de un año”.

“Las obras con el agua no se pueden hacer. No es desidia del Gobierno que se fue, hay obras que se deberían haber efectuado hace 70 años. Hoy hay 53 trabajos hidráulicos en marcha, no se hacen de un día para otro pero somos optimistas. El cambio climático vino para quedarse, de manera que este tipo de obras tienen que pasar los gobiernos”, señaló Melgarejo.

“También tenemos el equipo de CARBAP trabajando con ARBA para ver cómo podemos bajar la carga impositiva que es de las más pesadas de América, y también para desburocratizar, porque no puede ser que el productor pase más tiempo en el contador que en el campo. Hoy por suerte podemos charlarlo con los funcionarios. Además trabajamos en una ley de aplicación de fitosanitarios, que preocupa a productores, autoridades y ambientalistas, sobre todo por lo que tiene que ver con zonas urbanas y periurbanas. Hay un proyecto consensuado con los tres bloques mayoritarios de la Legislatura, y un compromiso de aprobar la ley antes de fin de año”, puntualizó el dirigente.

También advirtió sobre el estado de la red vial rural. “Hoy, a excepción de Tres Arroyos, Juárez y algún distrito más, los caminos rurales de la Provincia son un desastre, y es muy difícil el arraigo sin electrificación rural, sin seguridad y sin caminos”, dijo. También destacó los avances en materia de investigación y prevención del delito rural. Y comentó que “estamos trabajando en una inquietud vinculada a los silos bolsa. La gente de UATRE tenía arreglada la posibilidad de entrar a cargar los silos bolsa dentro de los campos, y hoy son varias las entidades que discuten este tema, porque veíamos complicado que teniendo la gente y la maquinaria, los productores tuvieran que tomar gente de UATRE para cargar los silos bolsa. Esto se sigue discutiendo y esperamos que avance”, sostuvo Melgarejo.

Al mismo tiempo reconoció que la Ley de Emergencia Agropecuaria “no está funcionando como se esperaba, pero nos hemos podido juntar con gente de todas las fuerzas políticas, así que esperamos avances en este sentido”.

Melgarejo convocó a la participación y el compromiso de los productores en las entidades del campo, “porque el cambio empieza con nosotros. Hoy tenemos un Gobierno amigo, pero falta gente en todos lados, no podemos dejar las sillas vacías”.

Sánchez: “Vamos a seguir trabajando juntos”

Finalmente, el intendente Carlos Sánchez destacó la calidad de la muestra y la amplia participación de la producción, la industria y el comercio, “lo que nos confirma que esta es una de las celebraciones más tradicionales de nuestro pueblo, por eso me enorgullece estar una vez más aquí”.

“Nuestros pueblos tienen el corazón puesto en el campo, que late al ritmo que este campo le impone. Este es un buen año para la región, se ha sembrado la fina casi con normalidad, y se viene preparando una buena siembra de gruesa. El campo sigue y seguirá siendo siempre el motor y alma de la economía lugareña, con una ciudad que complementa elaborando la materia prima y agregando valor desde lo económico pero también desde lo social, por la mano de obra que conlleva”, sostuvo el jefe comunal.

“Nuestro gobierno del Movimiento Vecinal ha dado siempre muestras de estar al lado del campo y la industria, bases de la sustentabilidad de nuestra economía. Por eso hemos trabajado por mejorar las condiciones de producción. En este sentido, creamos el Ente Vial Descentralizado con una comisión de productores, que orienta el mantenimiento de la red vial rural y trabajos hídricos que son ejemplo en toda la Provincia. Lo mismo hemos hecho con respecto al Parque Industrial”, apuntó Sánchez.

“Hemos hecho, estamos haciendo y seguiremos haciendo muchas cosas juntos, con cielos despejados y tormentas, pero una sola cosa no debemos hacer: dejar de luchar juntos, cada uno desde su posición pero comprometidos en el crecimiento de todo el país. El mundo espera nuestros alimentos, Tres Arroyos espera que sigamos desarrollando esta matriz agroalimentaria, incorporando el valor agregado. Señores productores, en nuestras manos está el futuro de nuestra tierra, pensemos en grande. Nadie mejor que ustedes saben de sembrar para luego cosechar, esta es la hora de sembrar los senderos del futuro para nuestros hijos, y no lejos en el tiempo, la semilla de este gran país comenzará a dar frutos para el país y para todo el mundo”, finalizó el intendente.

Reconocimiento a Oscar Giordano

Como es habitual, el Círculo Médico Veterinario efectuó un reconocimiento a un profesional que se está acogiendo a los beneficios de la jubilación. En esta oportunidad, el galardonado fue Oscar Giordano, para quien dirigió unas palabras el presidente de la entidad, Enrique Groenenberg.

Giordano, emocionado, aseguró que el premio “acaricia el alma, fueron muchos años de actividad intensa, por lo que ahora llegó el momento de dar un paso al costado y dejarle el lugar a los más jóvenes”.

Finalmente, se entregó un reconocimiento a La Agrícola Ganadera de Tres Arroyos y a Agropecuaria Cepeda por parte del Banco Santander Río, y los premios a los stands de la muestra.

Todo el acto estuvo acompañado por la Orquesta del Conservatorio Provincial de Música, que ejecutó el Himno Nacional en el comienzo y puso el broche de oro con otras interpretaciones.