Techeros: la defensa de Galván acusó a Julio Rodríguez pero no consiguió la libertad

El policía Walter Galván, detenido y sospechado de participar de la banda conocida como “los techeros”, que perpetró varios robos ingresando por las cubiertas de viviendas en esta ciudad, tendrá que seguir preso a pesar de que su defensa acusó al efectivo Julio Rodríguez, en un pedido de morigeración de la prisión preventiva, de plantarle pruebas a su compañero.

El pedido defensista, basado en la acusación al numerario y también en el precario estado de salud de los padres de Galván, fue rechazado por la Cámara Penal de Bahía Blanca, según publica La Nueva. La medida, que confirma entonces la prisión preventiva para Galván, fue tomada por los doctores Gustavo Barbieri y Pablo Soumoulou (tresarroyense), integrantes de la Sala I.

Cabe recordar que Galván había sido detenido en agosto del año pasado, sospechado de liberar zonas para cometer delitos, entre otras acusaciones. En ese momento también fue aprehendida la oficial Rocío Celeste Toro, aunque luego recuperó la libertad.

La captura se produjo luego de una sustracción en una vivienda del barrio Residencial de esta ciudad, cuando las víctimas descubrieron el hecho y avisaron al servicio de Emergencias. Según estiman los investigadores, Galván habría encubierto la fuga de los ladrones, que se movilizaban en un auto de alta gama.

En el patrullero donde se movilizaban el acusado y su compañera se secuestraron 49.000 pesos, 2.500 dólares, un arma de guerra (no oficial) y manoplas, además de varios teléfonos celulares y chips.

¿Pruebas “plantadas” por Julio Rodríguez?

El defensor de Galván, Edgardo Ramón Valdez, reclamó el beneficio tras negar los cargos, la tenencia del arma (dijo que se la plantaron) y justificar la suma de dinero encontrada.

Aseguró que la investigación fue irregular y cargó contra el oficial Julio Rodríguez, de quien, según dijo, se sospecha de “armar causas y plantar pruebas”.

Dijo Valdez, por último, que no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento de la causa y que los padres del policía sufren problemas psicológicos y psiquiátricos por esta situación, que se podría haber observado con un amplio informe ambiental.

La Cámara rechazó cada uno de los argumentos de la defensa. En cuanto a la prueba citada, la consideró novedosa y que, como no fue analizada por el juez de primera instancia, no correspondía que se evalúe en la alzada.

“En su declaración (Galván) dijo que existe un plan de Rodríguez para inculparlo injustamente, sin ofrecer datos que permitan desvirtuar lo que surge para la preventiva”, advirtieron los camaristas.

También marcaron inexactitudes entre el relato del policía y su compañera acerca de la noche de la detención y consideraron que “no resultan motivos suficientes” para la morigeración el hecho de que los padres de Galván presenten padecimientos.

Por otro lado, estimaron que la pena en expectativa impide una excarcelación ordinaria y tampoco hay excepciones para otorgar la extraordinaria.

