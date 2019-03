Tezanos Pinto “La seguridad es un problema de todos, hagan denuncias”

El Subsecretario de Agricultura de la Nación, Miguel Tezanos Pinto participó del encuentro llevado a cabo en la Sociedad Rural de Tres Arroyos y sostuvo ante el requerimiento de LU 24 que “es muy útil hablar con los productores, quienes nos plantearon varios temas: se habló de financiamiento, seguridad y transporte en los puertos, y nosotros recogimos el guante en alagunas cosas y les explicamos lo que nos parece que tienen que funcionar del lado de la producción”.

“El tema del puerto y el de la seguridad son temas pendientes, y tenemos la mesa de Cosecha Segura, conjuntamente con la Provincia, nos reunimos todas las semanas para dar abordajes a la problemática de transporte y seguridad. Nos pidieron distintas cosas”, sostuvo el funcionario nacional.

“A veces se pide por algo que ya está: hagan las denuncias”

“Sucede que los productores y la gente a veces piden por algo que ya está, los productores tienen que hacer las denuncias en las Fiscalías; eso nos pide el Ministerio de Seguridad, porque eso es algo que merece tener seguimiento, es algo de toda la sociedad”, dijo.

“La política de la gobernadora Vidal fue muy clara respecto a la eliminación de mafias, cosa que está a la vista, tanto en la Policía como en la Justicia, por lo que tenemos que hacer la denuncia y luego el seguimiento y si cabe, volver a re-denunciar las cosas que no estén sucediendo en la Justicia”, acotó.

“Se comprende la magnitud del problema”

“Se comprende la magnitud del problema; no se hacen las denuncias por temor, por inseguridad, razones humanas comprensibles, pero hay que hacerlas porque si no hay denuncias el hecho no sucedió, aunque no se pueda creer, es así, deben hacerlo con la ayuda de las asociaciones y de las municipalidades”, ejemplificó Tezanos Pinto.

“A veces fallan las personas y no las instituciones”

“A veces fallan por ahí las personas y no las instituciones”, sostuvo. “Les hemos dicho a CARBAP que nos hagan llegar sus reclamos y las trasladaremos al procurador general de la Nación o al Ministerio de Seguridad, por lo que digo que hay que hacer un seguimiento, siempre, - y me hago cargo de lo que digo - en todos los casos la ciudadanía tiene que ser fuerte, y si no se hace la denuncia digo que estamos mal y que hay que hacerlo y para hacer el seguimiento debe formalizarse”, manifestó.

“Esto es un problema de todos”

“Para cambiar las cosas, tenemos que hacerlo juntos, no puede más desprenderse el Estado de la ciudadanía, no da, ni tampoco debe ser al revés, la ciudadanía del Estado; esto es un problema de todos”, concluyó.