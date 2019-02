Tragedia en Pinamar: murió una turista al volcar con un todoterreno en los médanos

Una mujer que veraneaba junto a familiares y amigos en Pinamar falleció esta madrugada a causa de las lesiones que sufrió al volcar el vehículo todoterreno en el que viajaba como acompañante por una zona de médanos, informaron hoy fuentes judiciales.

La víctima, identificada como Paula Betbeder (34), circulaba ayer por la tarde en un UTV doble tracción junto a una amiga, del Gran Buenos Aires, cuando se accidentaron en la zona norte del distrito, en un área de playas ubicada a 2.000 metros de donde finaliza el circuito seguro reservado para ese tipo de vehículos.

Fuentes del caso indicaron a Clarín que las mujeres utilizaron el vehículo para dirigirse hacia el baño, unos 1.500 metros detrás del balneario La Deriva (en las cercanías del complejo Costa Esmeralda) y a 50 de la línea de playa.

Por causas que aún se investigan, ya que no hubo testigos presenciales, la conductora, de 35 años, perdió el control del todoterreno y volcó sobre el costado derecho, donde estaba ubicada Betbeder. La principal hipótesis es que se habría tratado de una mala maniobra.

Fuentes judiciales detallaron a la agencia Télam que la acompañante "quedó atrapada en el interior" del vehículo y "sufrió lesiones en el tórax, cabeza, cuello y múltiples golpes", por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Comunitario de Pinamar, donde falleció a la 1.30 del miércoles.

La conductora, en tanto, resultó ilesa, y tras la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada de Pinamar, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, resultó imputada por "homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo".

Según las primeras pericias, las mujeres no iban a gran velocidad, y la zona del accidente no presenta cortes pronunciados en los médanos.