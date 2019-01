Un jubilado fue víctima del “cuento del tío”

Un jubilado tresarroyense dio cuenta de la estafa telefónica que sufrió recientemente: transfirió mil pesos.

El hombre, quien pidió reserva de su identidad, relató a LU 24 que en la tarde del último viernes lo llamaron haciéndose pasar por un sobrino que necesitaba auxilio ya que su vehículo se había averiado en la ruta en cercanías a Bahía Blanca. Con este ardid, la estafa se perpetró mediante conversaciones telefónicas que se extendieron durante alrededor de una hora.

La víctima creyó estar hablando con un sobrino que reside en Puerto Madryn, al que hace unos 2 años que no ve, quien le pasó un número para comunicarse con un servicio de remolque ya que, según le dijo, el del seguro no podía llegar rápidamente. Así fue que le solicitaron 15 mil pesos y ante la negativa del hombre porque no disponía de tal suma, le pidieron 7 mil pesos. Entonces, explicó que solamente podía pagar mil pesos, los que finalmente transfirió a un CBU que le indicaron.

Al no tener más novedades, el sábado por la mañana el jubilado se comunicó con familiares quienes le dijeron que el sobrino siempre estuvo en Puerto Madryn, por lo que se dio cuenta del engaño.