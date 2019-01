Vecino sufrió el robo de su moto y pide colaboración a quienes puedan aportar datos

Un vecino de nuestra ciudad, Marcos Damián Mohr, denunció a través de LU24 que el sábado 26 del corriente, desconocidos sustrajeron su moto marca Motomel 150 cc S2, fuera de su lugar de trabajo y solicitó a la comunidad, que colaboren en su búsqueda aportando datos respecto al paradero de su Motovehículo.

“Estaba en mi lugar de trabajo, me voy a retirar y saco la moto, y cuando salgo la moto no estaba más. Llamé a la policía; hice la denuncia y me dijeron que había salido una persona con la moto y la habían visto en las cámaras de seguridad. Salimos con unos amigos a buscarla y en ningún momento nos encontramos con la policía. La buscaban en mi casa, como si el que me la robó va a andar por donde yo vivo”, relató indignado.

Comentó que en el marco de la búsqueda de su moto, dio con “una motocicleta desmantelada que había sido sustraída ayer por la mañana en un descampado ubicado detrás del barrio boca”.

Quienes puedan aportar datos deben comunicarse al 15647713 o acercarse a Cangallo 1155.

Es la tercera vez que Mohr sufre un hecho de inseguridad.