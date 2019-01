Víctima de robo asegura que “Tres Arroyos es zona liberada”

Desconocidos ayer por la tarde robaron en una vivienda de calle French 904, luego de saltar un paredón e ingresar a la cocina. El damnificado asegura que es el segundo robo en ocho meses y advierte: ““Tres Arroyos es zona liberada”.

Según relató el damnificado, Miguel Serra, todo sucedió entre las 17 y las 18.30 horas cuando se ausentó de su domicilio y al regresar se encontró con lo sucedido.

“Alrededor de las 17 horas me voy de mi casa y regreso a las 18.30. Me pareció que faltaba algo y no di importancia. Ingreso a la cocina y veo todo roto y desorden. En la habitación me faltaba un DVD, una netbook y una chanchita del aparador con unos ahorros de 650 pesos”, detalló.

Serra mencionó que “saltaron por el paredón y entraron a la cocina, hay vecinos que vieron movimiento y como saltaron el paredón. Sé que andaba en una bicicleta playera color celeste con manubrio negro y sería morocho, según los datos que me dieron. En menos de 8 meses me robaron dos veces y en la cuadra ha habido otros robos también”, sentenció.

Denunció que cuando se comunicó con la policía “me dijeron ya le mandamos el móvil. Lo espere 40 minutos y no aparecía. Volví a llamar y me dijeron que había 2 patrulleros para todo Tres Arroyos. Quiero que uno de los jefes venga a dar la cara, Tres Arroyos ya es zona liberada”, sentenció.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 1°.