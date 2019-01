Violento asalto a un matrimonio en Oriente: les llevaron el auto y unos 30.000 pesos

Un violento asalto sufrió un matrimonio de Oriente, que fue sorprendido por dos delincuentes anoche en su casa de Mitre 659. Mario Micchia, empleado municipal, y su esposa, vivieron una verdadera odisea a merced de los malvivientes, pero aun así, el damnificado dijo “entender a estos chicos enfermos y destruidos socialmente; hoy me tocó a mí”.

“Lo más importante es que no estropearon a mi señora y a mi hijo, pero a mí me maltrataron bastante. Se llevaron todos mis ahorros y el auto, que es parte del capital que hice trabajando toda mi vida. Creo que se han confundido, porque creyeron que yo tenía algo que en realidad no tengo”, relató la víctima.

Los delincuentes entraron a la casa de Micchia encapuchados y con revólver en mano, apenas se retiró de la vivienda su hijo, que vive enfrente. “Me pedían plata y oro y me decían que lo tenían a él maniatado en su casa y me descontrolaron cuando me dijeron eso, yo estaba con la boca tapada, mi señora tirada en el piso atada con cables, y por eso pudieron llevarse el dinero que tenía, entre 28.000 y 32.000 pesos que tenía en una media. Y al auto lo sacaron de una cocherita que tengo atrás”, contó Micchia a LU 24.

“Yo les decía ‘pero hijo, yo no tengo dólares y esa plata que vos me pedís’, y ellos me contestaban ‘hijo de mil p…, no somos hijos tuyos, danos la plata. Uno era más joven, y más violento, de 20 y pico de años, y el otro era mayor y más tranquilo”, describió el damnificado.

Los malvivientes escaparon en un Fiat Siena azul dominio HZK 735, perteneciente a la familia, y antes de irse le arrancaron a Micchia una cadena de oro que llevaba al cuello. Minutos después, cuando logró desatarse, fue a verificar que su hijo estuviera en buenas condiciones, y allí constató que las amenazas de los ladrones no eran ciertas.

Hasta el momento el auto no fue encontrado y se investiga el hecho.