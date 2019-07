Entraron por segunda vez en su casa y evalúa irse de Tres Arroyos

Luciano Corno, un vecino domiciliado en calle La Plata 1196, esquina Ayacucho, fue víctima por segunda vez en menos de un mes del ingreso de malvivientes a su vivienda, y convocó a LU 24 para dar a conocer el hecho a la vez que denunció la inacción por parte de la Policía para esclarecer el primer robo.

“Es la segunda vez en menos de un mes que nos entran a robar, estamos indignados, calientes, no sabés si podés salir una hora o dos horas de tu casa, porque te rompen un postigón, una ventana y te revuelven todo; la Policía en su momento tuvo las herramientas para poder investigar el primer caso, porque yo mismo me encargué de hablar con un vecino a mitad de cuadra de mi casa, que tiene cámaras, y pasada la semana que hice la denuncia, me acerqué a la propiedad del vecino y le pregunté y me dijo que la Policía no se había acercado en ningún momento investigar las cámaras, a mirarlas. El las miró y dice que vio movimientos cerca, porque las cámaras llegan hasta esta esquina”.

“Los eché”

Ahora la Policía vino y los eché, qué voy a estar gastando mi tiempo en hacer una denuncia si te toman el pelo, la verdad es que no sirve de nada, por lo que decidì llamar a la radio para por lo menos que se haga público, la verdad es que hay muchos robos en la ciudad, pasa de todo, no nos enteramos de nada, y la situación es dramática, y creo que no escapa a la realidad del país tampoco, esta realidad que estamos viviendo, con cada vez más gente sin laburo, cada vez más gente desesperada yo me pongo en el lugar de todo el mundo, uno como ciudadano se pone en el lugar de todos los que no tienen laburo, hay mucha gente sin laburo y muchos pibes que están metidos en la droga por esto mismo”.

“Nos hemos replanteado ir a vivir a otro lado, a otra ciudad”

y nos hemos replanteado en algún momento ir a vivir a otro lado a otra ciudad porque no quiero estar encerrado en mi casa, o pendiente si me voy al almacén como si nosotros estuviéramos presos, es el mundo del revés, y la situación nos daña psicológicamente, los chicos no se quieren quedar solos en mi casa, es una locura lo que se está viviendo”.

Estoy muy enojado, junté todas las cosas como pude y no chequeé, creo que no robaron nada, dieron vuelta todo, intentaron sacar el tele que por suerte está amurado a la pared y no lo pudieron sacar, pero rompieron de una patada una ventana para ingresar.

Quería hacerlo público porque si no encuentro respuestas del lado de la Justicia, al menos se haga público para que la gente sepa cuál es la situación que estamos viviendo en Tres Arroyos, se secuestran una moto todos los días y no se encargan de proteger a los ciudadanos”.