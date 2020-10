Javier Stiglich: “no entiendo por qué prendieron fuego el auto”

26 octubre, 2020

El DJ y animador de fiestas Javier Stiglich dijo a LU 24 que el incendio de su automóvil Fiat 147, ocurrido durante la madrugada del domingo, fue intencional.

“A las 3 de la mañana me tocan mucho timbre y me dicen que se estaba prendiendo fuego el auto. A mí me agarró como un poco de temor por si me querían robar o algo, pero en definitiva la buena voluntad de una buena persona que tuvo el valor de tocar timbre a esa hora hizo que yo salga por la ventana, porque desconfiaba, pero ya estaba en llamas”, relató. En tanto, comentó que antes del aviso no había escuchado nada.

“Tenía unas herramientas que supongo han visto y por querer llevárselas forzaron la puerta. Lo que no entiendo es por qué prender fuego el auto”, manifestó.

“Lamentablemente me han sucedido este tipo de cosas. Son circunstanciales y no las asocio para nada a cuestiones personales porque yo trato de hacer siempre las cosas bien”, expresó Stiglich.

El vehículo incendiado estaba estacionado frente al domicilio de Buchardo 270. El damnificado confirmó que radicó la denuncia y agradeció a los vecinos que salieron a ayudar con un balde o una manguera en ese momento y a quienes se preocuparon por su bienestar.

