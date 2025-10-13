52 infracciones labradas en controles de tránsito

13 octubre, 2025 0

Durante el último fin de semana, la Secretaría de Seguridad, a través del área de Tránsito, realizó diversos operativos de control en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de prevenir siniestros y garantizar una circulación segura para todos los vecinos.

En total, se labraron 52 actas de infracción, detalladas de la siguiente manera:

12 por Alcoholemia positiva

4 por falta de seguro

3 por falta de tarjeta verde

3 por falta de licencia

8 por circular en contramano

3 por falta de enganche reglamentario

4 por estacionar sobre línea amarilla

2 por estacionar en ochava

1 por cruzar semáforo en rojo

1 por uso de teléfono celular

1 por circulación de camiones fuera de horario permitido

2 por falta de casco

1 por prohibición de circular

Asimismo, fueron retenidos 11 vehículos, de los cuales 7 correspondieron a automóviles y 4 a motocicletas.

La dependencia municipal recuerda la importancia de respetar las normas de tránsito y conducir de manera responsable, ya que cada acción contribuye a cuidar la vida propia y la de los demás.

Volver