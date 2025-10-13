52 infracciones labradas en controles de tránsito
Durante el último fin de semana, la Secretaría de Seguridad, a través del área de Tránsito, realizó diversos operativos de control en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de prevenir siniestros y garantizar una circulación segura para todos los vecinos.
En total, se labraron 52 actas de infracción, detalladas de la siguiente manera:
12 por Alcoholemia positiva
4 por falta de seguro
3 por falta de tarjeta verde
3 por falta de licencia
8 por circular en contramano
3 por falta de enganche reglamentario
4 por estacionar sobre línea amarilla
2 por estacionar en ochava
1 por cruzar semáforo en rojo
1 por uso de teléfono celular
1 por circulación de camiones fuera de horario permitido
2 por falta de casco
1 por prohibición de circular
Asimismo, fueron retenidos 11 vehículos, de los cuales 7 correspondieron a automóviles y 4 a motocicletas.
La dependencia municipal recuerda la importancia de respetar las normas de tránsito y conducir de manera responsable, ya que cada acción contribuye a cuidar la vida propia y la de los demás.