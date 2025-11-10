80 policías buscan en Necochea a una mujer desaparecida

Una gran tarea de búsqueda se ha desplegado en Necochea y la zona, con lugar centralizado en el Parque Camping “Miguel Lillo” de la ciudad balnearia, donde 80 efectivos policiales de Necochea y la zona, a raíz de la desaparición de una mujer alojada en ese camping junto a un hombre, y de quien no se tienen noticias desde la noche del sábado-madrugada del domingo.

Es Débora Damaris Bulacio Del Valle, de 38 años, y sería oriunda de Villa Cacique – Barker, mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada y tiene rastas en el cabello.

Testimonios recabados indican que había llegado a Necochea para encontrarse con otra persona, aunque hasta el momento no se obtuvieron novedades sobre esa reunión.

Medios necochenses dialogaron con el Fiscal del caso Walter Pierrestegui, quien dijo que “ayer – por el domingo – aparentemente a las 8,30 de la mañana el hombre que estaba con Bulacio se retiró del camping Miguel Lillo” y de la chica nada se pudo saber luego de esa hora.

De acuerdo con los dichos del encargado del camping, se escuchó una discusión entre Bulacio y su acompañante.

Ampliaron rastrillaje. Hallaron ropa con sangre en la zona

Hay 80 policías de Necochea buscándola ya que habrían encontrado, en una zona cercana al camping, algunas prendas de mujer con manchas hemáticas, y se analiza la compatibilidad por parte de la Policía Científica que puedan pertenecer a la mujer desaparecida.

Las fuerzas de seguridad llevan el ámbito de búsqueda a la región además del Parque Lillo, ya que al estar viajando como mochilera, pudo tomar rumbo desconocido.

Su acompañante, aprehendido

Hasta tener información o el hallazgo mismo de esta persona, Pierrestegui ordenó la aprehensión del hombre que la acompañaba.

Varias hipótesis se manejan en torno a la búsqueda, y aún no se puede descartar ninguna. Lo que llamó la atención y también la preocupación de los investigadores es el hallazgo de indumentaria.

Fuentes judiciales de Necochea no descartaron que el fiscal Pierrestegui, impute al aprehendido por femicidio, y lo deje detenido.

