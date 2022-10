A cuatro años del femicidio de Fabiana Suita, marcharon en reclamo de justicia (video)

14 octubre, 2022

Este mediodía se realizó una nueva marcha pacífica en reclamo de justicia por el femicidio de Fabiana Suita, perpetrado el 14 de octubre de 2018 por Carlos Javier San Román. La concentración fue en la plaza San Martín, desde donde se movilizaron hacia la Fiscalía.

Mariana Moro, amiga de la víctima, dijo a LU 24 que “queremos visibilizar la causa y que la comunidad tenga conocimiento de lo que tardó el Poder Judicial en definir la fecha de juicio”.

Además, recordó que tres días antes del crimen, Fabiana le contó sobre la situación de violencia que padecía. “La aisló y la amenazó, convivió con todo tipo de prohibiciones, no podíamos creer que haya llegado a ese punto: le pidió que cierre su cuenta de Facebook y él se encargaba de ir a buscar a la nena al jardín para que ella no saliera”, reveló.

“Fabi tenía un almacén y lo mudó a la casa de él, que también vivía de eso, con lo cual la violencia se trasladó a lo económico. Si esta persona no lo hacia ese día, sería el siguiente”, consideró.

“Nos seguimos moviendo para que esto se visibilice. Tres Arroyos es una comunidad chica, pero tiene una falencia terrible en esta situación que está en manos del Poder Judicial y creo que se podría haber resuelto hace mucho tiempo”, concluyó Moro.

El juicio por jurados se desarrollará en tres jornadas, del 2 al 4 de noviembre, en el Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Tres Arroyos.

