A Damián Barrera le robaron todas las herramientas de su carpintería

2 marzo, 2020

Desconocidos desvalijaron el taller de carpintería de Damián Barrera, ubicado en Mar del Plata 975, llevándose consigo hasta una soldadora de más de 70 kg de peso y un compresor. “Hoy no puedo seguir trabajando porque no me dejaron ni una herramienta de mano. Tendré que armarme de lo básico para poder volver a trabajar”, aseguró.

Damián estimó que el hecho ocurrió en la noche del domingo, porque el sábado hubo gente en el lugar y estaba todo normal. “Tiene que haber sido de madrugada o noche porque con todo lo que se llevaron es imposible que no te vea alguien, aunque estamos en un país donde te roban y nadie se mete”, consideró.

Los delincuentes ingresaron por una puerta trasera, rompieron un vidrio y probablemente hayan retirado los elementos por un patio lindero a baldíos. “Es la primera vez que me pasa, hace 5 meses que estoy acá y recién había mandado a presupuestar las herramientas más grandes para el seguro, que no alcancé a hacer. Me confié porque pensé que era un lugar tranquilo. Si aparece algo le agradecería a la gente que se ponga en contacto conmigo porque son las herramientas que necesito para trabajar. Lo que se llevaron vale entre 150.000 y 170.000 pesos; sólo el atornillador más grande que me robaron cuesta 22.000 pesos, así que si alguien lo ofrece en 3000 o 4000 es fácil imaginarse de dónde viene”, finalizó.

