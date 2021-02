A Gabriel D’ Annunzio también lo golpearon los “motopateadores” en el Camino de Cintura

Gabriel D’ Annunzio es otra de las víctimas de los “motopateadores” en Tres Arroyos. Practica habitualmente el ciclismo, y volvía de la pista por el Camino de Cintura junto a su cuñado, el jueves de la semana pasada alrededor de las 20, cuando fueron sorprendidos por una moto que circulaba sin luces por el lugar.

“Ibamos andando tranquilos, y antes de llegar al puente hacia Belgrano, pasó la moto, pero no sé realmente si me pegó, me pateó o cómo me tocó, pero cuando quise acordar estaba en el suelo”, relató.

“Normalmente no suelo pasar por ahí, evidentemente me tenía que tocar a mí. Si le hubiera pasado a mi cuñado podría haber sido peor, porque él está operado de cadera y las consecuencias iban a ser más graves. Yo me caí de la bicicleta pero solamente tuve raspones”, aseguró.

“Lo que menos uno espera es recibir un golpe mientras anda en bicicleta. La moto siguió, aceleró de hecho, después de golpearme. No tenían ninguna luz”, sostuvo D’ Annunzio, quien además aseguró que entre compañeros de ciclismo se cuentan que “a muchos les ha pasado lo mismo. De hecho, a un matrimonio que circulaba por Almafuerte cerca de la cancha de Argentino Junior también les pasó, y eran personas grandes. Nadie da bolilla; nosotros le avisamos a la Policía, que andaba por allí, pero es realmente peligroso sobre todo en el Camino de Cintura donde circulan familias enteras, con chicos”.

