A lo rififí: robaron un millón de pesos a un septuagenario en Necochea

25 marzo, 2026 0

Un ataque boquetero sorprendió en el centro de la ciudad de Necochea, dada la audacia de los ladrones para ingresar al interior de una vivienda de calle 52 al 2.700.

El asalto se produjo cuando los malvivientes realizaron un boquete en el techo de la propiedad para infiltrarse.

En el interior se encontraron con el dueño de la casa de 79 años , quien fue alertado por ruidos inusuales, y al advertir la presencia de dos sujetos extraños dentro de su domicilio, comenzó a gritar para intentar pedir auxilio.

Ante la reacción del morador, los delincuentes no dudaron en usar armas de fuego y amedrentarlo, disparando dos veces al menos dentro de la vivienda, y a pesar de ello, no hubo heridos.

Tras neutralizar la resistencia de la víctima, los atacantes se apoderaron de dos mochilas, botín que consistía en dinero en efectivo, estimado en un millón de pesos. Con el dinero en su poder, los sujetos emprendieron la fuga del lugar de manera inmediata.

Minutos después del hecho, efectivos policiales arribaron a la escena para iniciar las actuaciones correspondientes.

Personal de la Científica trabajó intensamente para recolectar rastros y evidencia balística que permitiera identificar a los autores.

Interviene la UFI Nº 1 del Departamento Judicial de Necochea, en una causa caratulada como “Robo agravado”.

Fuente: Diario Cuatro Vientos

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