A lo rififí: rompen techo de fibrocemento, caen al suelo y roban vivienda

5 agosto, 2020

Este miércoles al mediodía, robaron pertenencias de una casa en Saavedra 620, propiedad de Raúl Oscar Insúa, en un hecho con ribetes insólitos, al estilo “Rififí”.Esta técnica consiste en subirse a los techos de chapas de fibrocemento, rompiéndolos y descolgándose al interior, en este caso por el garaje, que da sobre la Avenida Ituzaingó, frente al antiguo galpón de máquinas.



Según relató Insúa a LU 24, “ Me avisaron que estaba la puerta abierta del garaje, y cuando entro me doy cuenta que “andarían arriba de techo, que es de fibrocemento, se rompieron las chapas, cayó o cayeron sobre una cortadora de césped y una bicicleta”, y agregó que “el techo tiene una altura de unos cuatro metros y medio, el golpe ha sido grande, pero eso no los detuvo, ya que aprovechando eso, entraron a la cocina por la parte de atrás y dejaron un desastre, aún no he evaluado el faltante, pero las cosas grandes como electrodomésticos no faltaron”.

“Es un número más para la estadística en los momentos en que estamos viviendo”, agregó, y sostuvo que “el barrio en general es tranquilo”.

