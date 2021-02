A Oscar Miranda, los “motopateadores” le pegaron un fuerte golpe

Oscar Miranda, ciclista aficionado y conocido como Pocho, es una de las víctimas de los “motopateadores”, esta nueva “modalidad” que azota a quienes practican esta disciplina. Tal como había anticipado LU 24, se trata de una macabra “diversión” que ejecutan motociclistas de a dos por vehículo: el de adelante conduce, y el otro se dedica a patear a quienes circulan en bicicleta, especialmente en ciertos tramos del Camino de Cintura. A Miranda, el ataque de los “motopateadores” le costó un fuerte golpe y un gran moretón.

“Hace unos días, venía por el Camino de Cintura, cerca del Golf, tranquilo. Escuché una moto que venía y de golpe sentí un grito y un puñetazo en la espalda, muy fuerte. Pero no me voltearon, no alcancé a caerme. Me quedé mudo. No le di mucha bolilla en el momento. A 50 metros venía un camión de frente y lo encararon. Creo que venían drogados”, sostuvo.

“Ya no voy más por ahí, y es una lástima porque era un lugar tranquilo, donde andan familias. Normalmente yo suelo salir con otros chicos a andar en bicicleta, pero ese día estaba solo”, comentó.

