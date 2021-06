A plena luz del día le robaron varios electrodomésticos en Las Heras 146

14 junio, 2021 Leido: 927

Entre las 15 y las 17 de ayer, a plena luz del día, desconocidos se llevaron varios electrodomésticos de una vivienda en Las Heras 146. Al parecer entraron por un terreno lindero y forzaron una ventana lateral de la casa, donde vive Ignacio Elgart. “Nosotros no tenemos cámaras, unos vecinos nos aportarán si hay imágenes. Hice la denuncia, vino la Policía, revisaron todo pero hasta ahora no sabemos nada. Se llevaron lo que estaba más a mano, quizá por falta de tiempo o experiencia. Me robaron un televisor, una Play, una notebook, una cámara Cannon y pertenencias personales, dos camperas, cosas que encontraron al pasar porque no revolvieron nada. Y salieron por la misma ventana que rompieron”, contó.

“Consultamos con los vecinos pero nadie vio ni escuchó nada. Por el mismo lugar que entraron se fueron, saltando un paredón”, relató.

Volver