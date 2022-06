A través de un chat “trucho” con una supuesta empresa de telefonía obtuvieron copias de su DNI

Un tresarroyense fue damnificado por un presunto intento de estafa telefónica, que si bien no alcanzó un mayor grado de desarrollo, comenzó por un chat falso con una empresa de telefonía celular que le solicitó copias de ambas caras de su DNI.

Recibió una llamada de una mujer, que le ofreció pasar su teléfono a la empresa Movistar. Al buscar en la web el número del que se hizo la comunicación, el 1122383535, halló que está asociado a “estafadores y secuestradores”. La mujer le dio un número de chat, en el que un tal Antonio le solicitó imágenes de las dos caras de su documento de identidad, algo que es habitual en las empresas. Como el trámite no progresaba, reclamaron en la empresa y allí les indicaron que se trataba de un contacto falso. “Estamos cansados de estas cosas pero siguen pasando. Por suerte nosotros no hemos sufrido hasta este momento ningún perjuicio, pero es importante advertir sobre estas conductas. Las personas que llaman son por lo general muy agradables y amables”, sostuvo la madre del damnificado.

“Hicimos la denuncia en la Policía, pero tenemos que volver porque el oficial que la tomó olvidó lo más importante, porque no consignó que le pidieron las fotos del documento, y no puso tampoco los números. Me dijeron, no obstante, que nadie puede hacer nada con la foto de un documento, pero me pregunto entonces por qué la piden. Ya hemos sufrido otros intentos de estafa por esta vía, por eso por ejemplo al teléfono fijo lo tengo casi todo el tiempo descolgado”, advirtió Susana Vázquez.

