A una bahiense también la despojaron de un millón de pesos del PROCREAR depositados en su cuenta

“Sufrí una gran estafa por tener dinero en el Banco Hipotecario (sucursal Bahía Blanca)”, afirmó Melina González, beneficiaria del programa ProCrear de esa ciudad. “El jueves 30 de diciembre de 2021 me depositaron el segundo desembolso del crédito en la cuenta que fue abierta exclusiva para ese fin, y el domingo 2 de enero de 2022 se gestionó una transferencia desde mi cuenta sin mi consentimiento desde el banco hacia un destino que desconozco y el banco no informa ni investiga: me robaron”, agregó. El caso es similar al ocurrido a la tresarroyense Perla Merlo.

González, quien conversó con la redacción del portal de noticias bahiense La Brújula 24, aclaró que “nunca brindé información ni fui engañada” y que suele tomar todo tipo de precauciones para evitar caer en algún tipo de estafa.

“Ni abrí ningún link malicioso. No tengo grabada las contraseñas en ningún sitio. Sólo uso mi internet como cualquiera de nosotros desde mi teléfono. La estafa fue dejarme sin línea y usaron mi línea Movistar para que llegue aparentemente un SMS de confirmación de transferencia DEBIN, un domingo a la hora 0, por montos que superan los quinientos mil”, explicó.

“¿Cómo se gestiona una transferencia DEBIN sin siquiera haber ingresado al home banking? ¿Por qué el Banco sigue brindando la opción de SMS si sabe que no es segura? Y sabiendo lo que está ocurriendo, porque esto no es nuevo sino que es una práctica conocida que afecta a varios bancos y desde hace varios meses”, amplió.

González salió sorteada para recibir un crédito del Procrear el año pasado. Ahí nació un sueño que hoy entró en un by-pass que le impide mantener la ilusión de tener su casa propia, al menos en los tiempos que ella lo tenía previsto.

“Un domingo, cerca de las doce de la noche, se transfirieron más de un millón de pesos sin dejar rastro y sin mi intervención. El banco me respondió que, como usaron mi línea celular, que en realidad el Banco brinda esa opción como medida de seguridad para recibir clave que el mismo Banco envía, y que ellos no son responsables. ¿Cómo puede ser que no tengan las medidas de seguridad para resguardar a sus clientes?”, se preguntó.

La denunciante planteó que, por lo que le sucedió y sabe que les ha ocurrido a otras personas en distintas ciudades del país, “es inevitable dudar del compromiso de confidencialidad” de la entidad crediticia. “¿Cómo sabían que me habían depositado en esos días? Tengo mis serias dudas sobre la confidencialidad de la información de los clientes, ¿se está filtrando información?”, expresó.

Melina González realizó sendas denuncias en la UFIJ N° 7 (expediente 152-22) y en la Oficina de Defensa del Consumidor (N° 742549), ambas de Bahía Blanca.

“Esta situación de gran angustia se suma a que he debido parar la obra de mi vivienda que estaba llevando a adelante con gran esfuerzo”, dijo Melina González, de 36 años.

“La primera etapa de la casa está terminada; está el techo y parte de la instalación eléctrica. Falta desde revoque hasta las terminaciones. Yo esperaba poder mudarme en abril o mayo, y ahora no sé qué va a pasar…la ilusión de tener mi casa quedó detenida en el tiempo”, lamentó.

La entrevistada dijo que sabe de otros casos “calcados” al suyo, con damnificados radicados en Coronel Pringles, Neuquén y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

