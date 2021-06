A una semana de su desaparición, admiten que no hay pistas firmes en la búsqueda de Guadalupe

21 junio, 2021 Leido: 338

A una semana de la desaparición de Guadalupe Lucero Cialone, una nena de 5 años que jugaba en la vereda de la casa de un familiar cuando se la vio por última vez en San Luis capital, no hay novedades sobre su paradero a pesar de la intensa búsqueda que se lleva adelante en distintos lugares de esa provincia. Tomás Quiroga, periodista de la FM Lafinur, del grupo de medios de “El Diario de la República”, aseguró hoy a LU 24 que no hay ninguna pista certera tras las palabras de la pequeña prima de Guadalupe, quien relató haberla visto alejarse del lugar donde jugaban con una mujer. “En este momento los rastrillajes se orientan hacia la zona oeste, a unos 20 km de la capital por la ruta 7 con sentido a Mendoza, en un predio del Gobierno provincial. Participan unos 250 hombres, pero aún no se ha informado oficialmente qué dato los trajo a ese lugar; algo similar pasó ayer en Potrero de los Funes, pero con saldo negativo hasta el momento”, explicó.

“Está descartado para el juez que la pequeña se haya perdido. Porque a los 10 o 15 minutos de su desaparición todo el barrio empezó a buscarla. Pero lo concreto en esta causa es que no hay ninguna pista firme”, admitió el periodista.

Y aunque en principio se habló de narcotráfico o al menos de venta de drogas al menudeo, de lo que la mamá de Guadalupe acusó oportunamente al padre, también esa pista terminó por descartarse. “Todos los datos que ha recibido la Policía de la Provincia de San Luis y el propio juez se han chequeado, hasta una cámara de seguridad que detectó en el centro de la capital a una nena parecida. Pero nada ha dado resultado hasta el momento”, comentó.

