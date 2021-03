Abandonaron una moto y aseguraron que era robada, pero se fueron a su casa

Poco antes de las 5.30 de la madrugada de hoy, la Policía recibió un llamado por la presencia, en Humberto Primo y Constituyentes, de una moto abandonada en un terreno baldío. Tras acercarse un móvil al lugar, pidió refuerzos por cuanto alcanzaron, los uniformados, a divisar a dos hombres que al parecer huían de la zona por la avenida, en dirección ascendente.

Cuando los refuerzos lograron dar con los fugitivos, estos les habrían indicado que la moto era robada y no la querían tener en su poder. Efectivamente, se constató luego que la Motomel 110 cc con dominio A019SKJ no guardaba relación entre el tipo de rodado y la patente colocada.

No obstante, como fueron identificados y no registraban antecedentes, retornaron a sus domicilios. La moto quedó en depósito en dependencias de la Secretaría de Seguridad, en carácter de hallazgo.

