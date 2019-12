Absolvieron a mujeres feministas por pintar Ni Una Menos en un asfalto

27 diciembre, 2019 Leido: 3

El 17 de enero pasado cinco mujeres, dos de ellas menores de edad, integrantes de la Colectiva Feminista de Adolfo Gonzales Chaves, realizaron dos pintadas con las consignas “Ni Una Menos”, “Amiga, ¿Llegaste?” y “Amiga, llegué”, en el asfalto de la esquina principal de aquella ciudad bonaerense. El propósito de la agrupación fue visibilizar la violencia de género, que no es inusual en el lugar.



Cuando estaban terminando la última pintada fueron abordadas por efectivos policiales que se desplazaban en tres distintos móviles, quienes las aprehendieron y llevaron a la comisaría de la ciudad. Luego de cinco horas de espera en la dependencia policial, durante las cuales padecieron reiterados improperios de parte del oficial Gonzalo Milesi y del comisario Oscar Arista, se les pidió que firmaran un acta que daba cuenta del inicio de un procedimiento por el cual las militantes estaban siendo procesadas por infracción al Código de Faltas provincial en el artículo que veda fijar carteles o escribir leyendas en monumentos y edificios.

El 18 de febrero las tres mujeres mayores de edad fueron fichadas y se les tomó declaración indagatoria. Al día siguiente, por intermedio del abogado Guillermo Torremare, hoy Presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina, presentaron un extenso escrito de defensa en el cual recusaron a la jueza por prejuzgamiento, explicaron que la norma por la cual se las imputa está en desuso dado que a nadie se sanciona por fijar carteles y también que la conducta de las mujeres pintoras no está prohibida porque el Código de Faltas no veda que se pinte en los asfaltos. También señalaron que la conducta de las integrantes de la Colectiva está avalada por la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la Ley de Protección Integral de la Mujer, que promueven la realización de campañas contra la violencia de género.

Muchos vecinos y vecinas de Adolfo Gonzáles Chaves se solidarizaron con las mujeres procesadas y pintaron los asfaltos del frente de sus viviendas con las consignas levantadas por la agrupación Colectiva Feminista.

Varios meses después de formulada la defensa la jueza recusada pidió opinión a la Cámara de Apelación en lo Penal de Bahía Blanca sobre si tenía que continuar ella con la causa. En el mes de agosto los magistrados de ese organismo dijeron dadas las características del proceso contravencional bonaerense era ella quien debía dictar sentencia definitiva.

El 27 de diciembre, último día del año judicial, la doctora Giancaterino se pronunció absolviendo libremente a las mujeres procesadas. Su argumento fue que la conducta que ellas desplegaron en la ocasión no importó una infracción al Condigo Contravencional, tal como lo sostuvo el comisario interviniente en el primer momento y la propia jueza cuando mandó a seguir adelante con el procedimiento.

“La demorada sentencia nada dice del erróneo proceder policial que originó las actuaciones judiciales. Y tampoco reflexiona sobre los medios para enfrentar la violencia de género. Parecería que de esas cuestiones deberá seguir ocupándose solo la sociedad civil”, reflexionó Torremare.

(*) En archivo adjunto se podrá leer la Sentencia completa.

Volver