Abuela denuncia que intentaron secuestrar a su nieta de 11 años

26 febrero, 2022 Leido: 320

Una menor de 11 años logró, gracias a la ayuda de un vecino, no ser secuestrada en el barrio Villa Italia, según informó su abuela, María de los Ángeles Marrubi. El hecho ocurrió pasadas las 20:30 horas de hoy sobre calle Mazzini, cuando una camioneta Renault Kangoo interceptó a la joven, haciéndola caer, con intención de subirla a su vehículo.



La abuela, quien es además su tutora, habló con LU 24 y confirmó que “la mande a hacer un mandado, no tengo medios como para moverme, yo estoy a cargo de 3 menores. Cuando vuelve, una camioneta Renault Kangoo con vidrios polarizados negros, la acercó contra el cordón y la hizo caer, en ese momento salió el chico del almacén a socorrerla, y ahí es cuando ellos se van”.

Marrubi, conmocionada por lo que vivió su nieta, manifestó que “¿Qué tenemos que esperar? Le pido a todo Tres Arroyos, hoy es mi nieta, pero mañana no se quién va a ser”.

Según comentó, no es la primera vez que sucede un hecho similar en el barrio Villa Italia, sino que varios vecinos han pasado por lo mismo. “Ella tiene 11 años, me pasó también con la nena de 9 años, que la siguió una combi y yo logré enfrentarlo, el hombre me lloraba y me pedía perdón, en ese momento decidí no hacer la denuncia”, declaró.

“No es la primera vez que nos pasa. Hemos visto otras camionetas, con la patente y todo, y no hay solución”, lamentó.

“Voy a defender a todas las nenas del barrio, hoy lloro como abuela porque estamos pasando un mal momento, no nos tienen que atacar de esa manera”, subrayó.

“Hicimos la denuncia y vino la policía, les pido a las madres que no manden solas a las nenas a las plazas, porque anda gente mala, no les importa la edad”, pidió.

“Nosotros no tenemos problemas con ningún vecino, esta gente no es del barrio. Villa Italia no es un mal barrio, viene gente de afuera a hacer maldad, les pido por favor que cuiden a los chicos”, finalizó.

Volver