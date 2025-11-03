Abuelo denunció a su nieto por prender fuego la capilla de Pehuén Co

Horas después del allanamiento realizado en Pehuén Co por el incendio de la Capilla Sagrada Familia y las pintadas con simbología satánica, la historia dio un giro inesperado. Ayer por la tarde, el abuelo del presunto autor se presentó en la comisaría local para denunciar a su propio nieto, señalándolo como responsable de ambos hechos.

La situación se produjo después de que la Policía allanara su vivienda y reuniera pruebas vinculantes.

Según cita La Brújula 24, el joven —de 15 años, inimputable por su edad— habría confesado ante su madre y su abuelo ser el autor tanto del incendio como de las pintadas con referencias al “Black Metal”, cruces invertidas y el número 666, detectadas en distintos puntos de la localidad balnearia. Sin embargo, la presentación del abuelo no tiene validez legal, ya que un familiar directo no puede denunciar penalmente a un menor en ese grado de parentesco.

Lo que ocurrió después sumó dramatismo al caso: el adolescente se grabó desde su cuenta de Instagram consumiendo pastillas y sosteniendo una soga en la mano, en lo que parecía ser un intento de suicidio. Tras la alarma de la propia madre, la Policía lo localizó semi desvanecido en un camping. Fue trasladado de urgencia al hospital de Punta Alta, donde le realizaron un lavaje de estómago y quedó en observación.

