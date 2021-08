Abuso a una adolescente: la mamá pide el apoyo de los vecinos en una marcha

27 agosto, 2021

La mamá de la adolescente que denunció haber sido víctima de abuso sexual en una vivienda cercana a la plaza Pellegrini, en la madrugada del 24 de julio, convocó a una protesta pública a realizarse el 1 de septiembre a las 18 en la plaza San Martín, frente al Palacio Municipal. La mujer entiende que al no estar dado el marco jurídico para que el sospechoso, un expolicía, quede detenido, “sería importante que sea condenado, para que no ande por ahí haciendo lo mismo, y para que hechos como este no vuelvan a pasar”.

Analía se mostró satisfecha con el accionar de la fiscal Natalia Ramos. “Ella pidió la detención de esta persona y el Juzgado de Garantías la denegó. Nosotros creemos que si tiene otras causas podría ir a la cárcel, pero desgraciadamente así está la ley. Mientras tanto tenemos la orden de restricción para que no se acerquen a mi hija las tres personas a las que denunciamos en su momento, y hasta el momento la han respetado. Y el Municipio le ofreció el botón antipánico”, contó.

Finalmente, la mujer advirtió que aún no están los resultados de la pericia toxicológica que se realizó a su hija ante la sospecha de que pudieron haber colocado algo en su bebida en la noche del episodio. “Se demoró varias horas esa extracción, y no sabemos si una posible droga pudo haber desaparecido de su sangre en ese tiempo. Porque cuando hicimos la denuncia en la Comisaría de la Mujer pedimos que le hicieran análisis y nos dijeron que no era necesario, pero a las 3 de la tarde volvimos porque los síntomas que ella tenía, mucha sed sobre todo, no nos parecían normales. Pero hasta que se dio la orden del juzgado se hicieron como las 18.30”, sostuvo.

Finalmente, Analía pidió que los vecinos la acompañen en su reclamo del miércoles 1.

