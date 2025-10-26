Abuso sexual, violencia de género y estafas: cayeron 11 prófugos cuando fueron a votar

En el marco de las elecciones legislativas, fueron 11 los capturados tanto por la Policía Bonaerense como la de la Ciudad y la Federal: abusos sexuales, estafas, violencia de género y hasta un hurto los delitos por los que los buscaban.

La Policía de la Ciudad detuvo este domingo a dos sospechosos con causas judiciales vigentes que eran buscados por la justicia.

El primer procedimiento se realizó en el partido de Moreno, donde fue detenido un sospechoso de 48 años, acusado de cometer estafas bajo la modalidad del “cuento del tío” al retirarse de la Escuela de Educación Especial N° 501.

El segundo caso ocurrió en Tristán Suárez, donde fue arrestado un sospechoso de 60 años imputado en una causa por producción y comercialización de material de menores de edad con fines sexuales. La detención se llevó a cabo en la Escuela N°2, ubicada en Canale 480.

La Policía Bonaerense, por su parte, este domingo captura a cinco sospechosos que eran buscados por la Justicia en distintos puntos del territorio.

Personal de la DDI Trenque Lauquen, que se encontraba realizando tareas de búsqueda de un prófugo por una causa de hurto, logró detener a Martín Alejandro Heim (55) sobre quien pesaba una orden de detención vigente. Los investigadores contaban con información de que el sospechoso se presentaría a votar en la Escuela N°3 de calle Di Gerónimo 650.

Los investigadores de la DDI La Matanza, por su parte, llevaron adelante un operativo de vigilancia para capturar a dos prófugos de 35 y 38 años por el delito de abuso sexual, en dos causas instruida por la UFI N°1 de Violencia de Género de ese distrito.

En La Plata, personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 9ª efectivizó la detención de un imputado por violencia de género, sobre quien pesaba orden judicial vigente de este año. Lo atraparon en las inmediaciones del Colegio “Obispo Anunciado Serafín”, ubicado en calle 67 entre 116 y 117.

También en La Plata, agentes de la DDI local detuvieron a Osvaldo Adrián Mansilla (81), quien tenía una orden de captura en una causa por abuso sexual reiterado calificado del año pasado, con intervención de la UFI N°17.

El tercer caso en La Plata, la Comisaria N°13 se constituyó en la Escuela EP N°81, de calle 11, entre 490 y 491, donde fue detenido Leandro Xavier Ferrarazzo (36), quien tenía captura por el delito de incendio del pasado 26 de septiembre de 2025 expedida por Juzgado de Garantía N°3 platense.

La DDI San Nicolás concretó la captura de Luis Alberto Fraga (37), quien estaba prófugo por un abuso sexual cometido en 2024, con intervención de la UFI N°12 del distrito.

En Quilmes, por su parte, la policía Bonaerense dio con un prófugo apodado “El Jugador”. Fue personal de la DDI local la que atrapó a L.D.O. (44), buscado desde 2022, en la Escuela N°14, ubicada en calle Grecia 461, de la localidad de Florencio Varela.

En Entre Ríos agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en la localidad de Colonia Elía, del departamento entrerriano de Uruguay, a un sospechoso de 66 años, acusado por abuso sexual agravado.

